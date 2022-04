Intensifican vacunación a universitarios en Chiapas

Este lunes 18 y hasta el 30 de abril se intensificará el trabajo de las brigadas de vacunación en los planteles de las universidades e instituciones de educación superior en Chiapas para inmunizar a personal docente, alumnado y familiares contra el virus del SARS COV2 (COVID 19) informó la Secretaría de Salud del gobierno del estado.

Chiapas tiene una matrícula en el nivel superior de 4 mil 854 alumnos y alumnas en licenciatura, en universitario e instituciones tecnológicas de 131 mil 177 alumnos y alumnas con 416 docentes y 11 mil 064 docentes respectivamente distribuidos en 311 grupos, de este tamaño es la prioridad para la vacunación a los universitarios.

El virus continúa circulando y se deben tomar las medidas previsoras / Foto: Archivo | El Heraldo de Chiapas

La Secretaría de Salud encabeza este esfuerzo de vacunación en instituciones de educación superior pero participan en la toma de decisiones la Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad Católica de Chiapas, la Universidad de los Ángeles, Universidad del Sur, Universidad IEXPRO, Universidad Salazar, Universidad San Marcos, Universidad Privada del Sur de México, Colegio de Bachilleres de Chiapas, Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica entre otras instituciones que han establecido como prioridad la vacunación a sus alumnos.

Estas determinaciones se han tomado desde la a Red Chiapaneca de Universidades Laborales y Sostenibles enfocada a personas mayores de 18 años que no han iniciado o no han completado el esquema de vacunación contra el Covid 19 o bien hombres y mujeres que no han recibido la dosis de refuerzo para ello son 742 brigadas de vacunación las que están recorriendo la entidad las que se sumarán a esta intervención que busca proteger a la comunidad universitaria de Chiapas, tanto públicas como privadas.

Han establecido como prioridad la vacunación a sus alumnos / Foto: Secretaría de Salud

Las universidades son un buen nicho de oportunidades para aumentar la cobertura de vacunación a la población de Chiapas la capacidad instalada precisa la Secretaría de Salud, permite responder a la demanda con suficiente biológico de la marca Astra Zeneca por lo que visitarán plantel por plantel en la entidad para acercar la vacuna al personal docente, el alumnado y familiares, se trata de proteger la salud y salvar la vida.

Informó que esta estrategia forma parte del plan de reforzamiento de vacunación para evitar un repunte de casos de COVID-19, la Jornada Universitaria se ha denominado "UNIVacúnate" y la recomendación es que las y los alumnos participen decididamente puesto que las brigadas recorrerán las diversas instituciones de educación superior para proteger a la comunidad universitaria con la aplicación de las primeras dosis, las segundas dosis y la tercera dosis para el refuerzo de su salud.

Se trata de proteger la salud y salvar la vida / Foto: Secretaría de Salud

De acuerdo con la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, la vacunación contra el Covid 19 es el único mecanismo de protección que evita las formas graves de la enfermedad aunque Chiapas se mantiene en un nivel de riesgo bajo ante la pandemia, en color verde del semáforo de riesgo epidemiológico con una baja incidencia de casos y tasa de mortalidad mínima en comparación con el país, el virus continúa circulando y se deben tomar las medidas previsoras, la Jornada Universitaria "UNIVacúnate" es importante si se toma en cuenta que la temporada de Semana Santa implica movilización social y con ello un posible repunte de casos.