Intensifican vigilancia epidemiológica en aeropuerto Ángel Albino Corzo

El director de la Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional “Ángel Albino Corzo”, Antonio Noguera Zurita, dio a conocer que se ha fortalecido la vigilancia epidemiológica de los pasajeros en esa terminal aérea y el monitoreo de sus familias, por lo menos catorce días desde su llegada a Chiapas.

Comentó que la secretaría de Salud (SS) ha instalado siete filtros sanitarios para la aplicación de gel antibacterial y la toma de temperatura a los usuarios, pero también la atención por personal médico para constatar las condiciones de salud de los viajeros y determinar si requieren de una vigilancia más estricta, tanto para su salida, como para su estancia en la entidad.

Dijo que los filtros sanitarios se han fortalecido desde febrero, los hemos ido mejorando con forme se avanza en las etapas de la pandemia causada por el coronavirus, agregamos la concientización de los pasajeros, muchos no creen el nivel de gravedad y el daño que puede causar el virus no acatar las medidas del Consejo Nacional y Estatal de Salud.









Les hemos pedido: “si bienes de viaje quédate en casa catorce días en cuarentena, quédate en casa para evitar contagiar a tu familia”, el Covid-19 es silencioso y pueden venir de viaje sin saber que ha sido contagiado, estamos cuidando a la gente y la información que nos proporciona, de ella depende el que la secretaría de Salud le pueda dar un seguimiento con un cerco sanitario, vigilancia y monitoreo para evitar más contagios.

Afirmó que el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos encabeza los trabajos de vigilancia epidemiológica, ha sabido conducir las políticas de salud en materia de prevención y le hemos ayudado a contener la fuerza de esta pandemia, pero todos tenemos acceso a la vacuna que es gratis para disminuir el daño a la sociedad: “quédate en casa”.





Noguera Zurita abundó que los pasajeros tienen que colaborar más, nos llevamos más minutos para pasar los filtros, pero vale la pena proteger nuestra salud y cuidar nuestra vida, a pesar de que hace falta personal de salud, ha sido posible atender todos los barridos, tenemos más personal de salud en la terminal aérea.

Pidió cooperación a todos los pasajeros para que todos los días durante la cuarentena atiendan las llamadas telefónicas y nos permitan cuidarlos, cuidar a Chiapas, a los chiapanecos y a sus familias, solo así será posible que Chiapas pueda quedar libre pronto de esta enfermedad.





Por su parte, la secretaria de Turismo, Katyna de la Vega Grajales, explicó que se ha elaborado un decálogo para cuidar la salud y para ayudar a todos, en serio tienes que cuidar a todos, el cuadernillo es ilustrativo para adultos y niños, presenta dibujos atractivos, fomenta la limpieza y se traducirá en lenguas maternas, lo primero es realizar los filtros sanitarios en cada uno d ellos hogares.

Necesitamos entender que, si nos alcanza el virus, puede llegar el contagio a más personas, es muy agresivo, por ello, pidió no acudir a eventos masivos, es indispensable mantener la sana distancia en el campo, ranchería, en la colonia, el ejido y la ciudad.

Hemos tomado precauciones en playas, hay quienes no han entendido que la enfermedad es sería y protección civil ha acudido para invitarlos a qué se retiren a su casa, se han sumado hoteles y el sector transporte, tenemos que cerrar los lugares que ahora no tienen importancia real, no se vayan con los rumores de las redes sociales, sino con las recomendaciones de la secretaría de Salud, puntualizó.

