Intentos de "levantones" aterran a ciudadanía en Tuxtla Gutiérrez

La capital chiapaneca amaneció este jueves con temor por parte de sus ciudadanos; una historia compartida por una mujer que platicaba con su amiga en donde desgloso su intento de secuestro con pruebas hizo preocupar a más de uno pues un día antes ya habían escuchado de que habían intentado levantar a una mujer.

Si bien es cierto, este último caso fue desmentido por las autoridades, algunas personas no se enteraron que se trataba de una “fake news” y empezaron a compartir ambos sucesos.

La incertidumbre empezó mediante una publicación de un medio de comunicación que alertó a todos mencionando que una mujer había sufrido un intento de secuestro y mencionaron el punto de la ciudad en donde se efectuó; tal hecho estremeció a toda la población que inmediato veló por su seguridad.





Puedes leer: Vecinos de la Emiliano Zapata se quejan de "el pepe" por causar disturbios





Minutos después mediante un comunicado los uniformados desmintieron el caso; no obstante, en cuestión de 12 horas, surgió una nueva noticia ahora con capturas de WhatsApp y pruebas en donde aparentemente a una mujer la drogaron para intentarla “levantar”.

Brenda "N" relató que sufrió un percance en el centro de la ciudad, ella mencionó que cuando se encontraba caminando sintió como que le inyectaron una droga que provocó en cuestión de minutos se desmayara, sin embargo, afirmó que por fortuna el efecto no fue tan duro por lo cual tuvo tiempo de abandonar el lugar, no obstante, al estar bajos los influjos del alucinógeno no pudo recordar rostros.





Noticias desmentidas por las autoridades e historias contadas entre amistades en WhatsApp hacen que la población de Tuxtla sienta temor por intentos de secuestros / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





Lo que más puso en alerta a los ciudadanos fue que la afectada compartió capturas de su brazo en donde aparentemente sufrió el “pinchazo”. Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre este caso.

Con los suceso muy pegados uno del otro, es imposible que los ciudadanos no se sientan atemorizados, por lo cual, son muchas las solicitudes en donde exigen a las autoridades competentes que aumenten la seguridad, ya que entre balaceras, asaltos y ahora intentos de secuestro, afirman que la capital chiapaneca ha caído en su totalidad en las garras de la delincuencia y hasta se habla que posiblemente del crimen organizado.