Viviendas en riesgo: La amenaza del Río Sabinal en Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez, la capital del Estado de Chiapas es unas de las ciudades que presenta riesgos en viviendas por sus asentamientos construidos sobre uno de sus ríos más importantes, El Sabinal, lo que ha generado desde muchos años inundaciones a viviendas y tragos amargos a los avecindados.

Mapa de la estructura del Río Sabinal en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas / Foto: Gobierno de Chiapas

El río Sabinal es un afluente crucial que atraviesa la ciudad de oeste a este para desembocar en el río Grijalva. A lo largo de su recorrido recibe aguas de diversos afluentes y corrientes menores. Sin embargo, el crecimiento urbano y la pérdida de cubierta vegetal han transformado estos escurrimientos en corrientes intermitentes que se activan cada temporada de lluvias, arrastrando consigo toneladas de tierra y basura que provocan taponamientos y desborde del afluente.

El vecindario cerca del río Sabinal ha terminado afectado cuando hay creciente por fuertes lluvias / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

Primeros desbordamientos documentados

El 12 de octubre de 1922, el río El Sabinal se desbordó por primera vez, destruyendo viviendas y causando grandes pérdidas a los vecinos que vivían en sus márgenes. Como compensación, las autoridades municipales gestionaron una donación de 15 mil pesos de la Cámara de Diputados para los damnificados y para distribuir estos fondos se creó el “Comité de Auxilios”, encabezado por Román V. González, Valeriano Magaña y el Lic. Secundino Orantes Z, sin embargo, el proceso burocrático dificultó el acceso a la ayuda, añadiendo frustración a los afectados.

Inundación de 1932 en Tuxtla Gutiérrez





Exactamente diez años después, los días 11 y 12 de octubre de 1932, el río y sus afluentes volvieron a causar estragos, inundando el poblado de Terán y la zona poniente de Tuxtla Gutiérrez. El Gobierno del Estado creó el “Comité Pro-damnificados Terán-Tuxtla Gutiérrez” para tratar de resarcir las pérdidas de los afectados. Desafortunadamente, en lugar de desalentarse, los vecinos comenzaron a construir más casas, cambiando el uso del suelo de agrícola a urbano, lo que aumentó el riesgo de inundaciones.

Foto: Carlos Uriel del Carpio Penagos

Ese año se documentó el desastre. El río se desbordó en la parte norte de Tuxtla Gutiérrez, inundando extensas áreas a sus márgenes, derrumbando casas y causando pérdidas considerables. La devastación dejó incomunicados varios barrios, sumiendo a sus habitantes en la desesperación y angustia.

Inundaciones de 1974 y 1988

En 1974, una importante inundación afectó a los vecinos de la 5ª Norte aledaña al cauce del afluente y a los asentados en las inmediaciones del arroyo San Roque. Posteriormente, en 1988, el río San Agustín se desbordó dañando 77 casas y dejando a 320 personas damnificadas. Ese mismo año, el arroyo San Roque también se desbordó afectando una zona del barrio de San Francisco y dejando 70 damnificados.

Foto: Carlos Uriel del Carpio Penagos

La catástrofe de 1996 en Chiapas





El 24 y 25 de junio de 1996, torrenciales lluvias en Tuxtla Gutiérrez desbordaron El Sabinal, afectando gravemente las colonias El Vergel, San José Terán y El Triunfo. La Unidad Habitacional FOVISSSTE que había sido la más afectada en 1984 tuvo inundaciones que pasaron de 60 cm a 1.5 m de altura. Esta vez, la inundación fue generalizada en todas las partes bajas de la ciudad cercanas al río El Sabinal y sus afluentes. Este evento llevó a una mayor conciencia colectiva sobre la gravedad de la situación.

¿Cómo vivió Tuxtla la Tormenta Tropical Larry?





La primera semana de octubre de 2003, la Tormenta Tropical Larry azotó las Costas orientales de México, causando estragos en el interior. Los días 5 y 6 de octubre, Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal y San Fernando tuvieron uno de los peores desastres de su historia.

El río El Sabinal y los afluentes que en él desembocan inundaron 40 colonias y ejidos de la capital de Chiapas, afectando a 25 mil personas y dejando a 3 mil damnificados.





Según Protección Civil, 2 mil 214 viviendas sufrieron daños menores, 197 daños parciales, 273 daños totales y 46 fueron reubicadas.

Las colonias más afectadas como El Vergel vieron más de 50 viviendas dañadas con numerosas familias enfrentando momentos de angustia. Además, al menos un 20 % de los mil comerciantes afiliados a la Cámara de Comercio de Tuxtla Gutiérrez resultaron afectados por la inundación.





Así vivieron habitantes de Tuxtla el Huracán Larry

Consuelo Hernández Sánchez, relata el cambio que se ha vivido desde hace 73 años que vive sobre la 2ª Poniente, recuerda con nostalgia cómo el río y su entorno eran fundamentales para la vida diaria.

"Pues yo he vivido en la zona desde que nací hace 73 años, acá cuando se interceptaban los ríos antes era pura tierra, puro lodo en tiempo de agua”, comenta la mujer.

Auto ahogado por inundaciones debido a creciente del río Sabinal en Tuxtla / Foto: PC

Ella describe un tiempo en que la Calle Central era la única empedrada y el resto eran caminos de tierra que se transformaban en lodo durante la temporada de lluvias.

El río El Sabinal en aquellos días era un lugar de encuentro y utilidad. "En el Sabinal llegábamos a lavar en la tarde, era un agua preciosa. Las piedras, los árboles de Sabino donde está El Albino, ahí llegamos a lavar la ropa con el agua que venía de la montaña. Ahí nos bañábamos, era una agua tan preciosa, tan linda, no había tanta contaminación como está ahorita. Ahora ya se ha perdido de todo. Hasta para comer ahí era riquísimo hacerlo, pero ahorita ya no, mamita”, recuerda la mujer.

La creciente arrasó con vehículos los cuales quedaron incrustados en viviendas de Tuxtla / Foto: PC

De acuerdo con doña Consuelo, antaño el río no salía de su cauce, ya que el terreno era amplio. “En tiempo de agua no muy llegábamos porque el río se llenaba, pero lleno no se salía, pero en tiempo así de seca, toda la vida había agua y ahí nos quedábamos. Era muy bonito para todo, para lavar, para bañar, había mucha agua limpia, no habían policías, pero la gente no era como está ahorita, la delincuencia”, cita con melancolía.

Habitantes de Tuxtla tratando de sacar el agua de sus hogares debido a las inundaciones / Foto: PC

Mientras tanto, María de Los Ángeles, quien lleva 60 años viviendo en la zona ha visto también el cambio, describiendo que la embovedada del río ha alterado dramáticamente la dinámica del agua.

"Ya tengo 60 años de vivir aquí y recuerdo cómo era antes, cómo no afectaba el río las viviendas y lo ocurrido desde que embovedaron el río El Sabinal”, relata al tiempo de indicar cómo el afluente solía ser un punto crucial en la geografía local.

Así es como se podría apreciar el afluente del río Sabinal en el año 2016 / Foto: PC

"Podemos decir que el río viene de norte a sur, desde el libramiento, ahí bajaba a lo que eran Las Lajas y aquí venía en la octava, lo que es el río Potinaspak o “Poti”, que se une con el Sabinal. Entonces todo ahí se llenaba y por todas las calles bajaban cosas que la gente tiraba como colchones, burros, palos, mesas y basura que arrastraba el agua", recuerda con claridad.

Dijo que las inundaciones solían alcanzar alturas de más de un metro, afectando gravemente las viviendas. La embovedada del río, aunque necesaria, ha provocado que las inundaciones sean más peligrosas, ya que el agua no tiene suficiente espacio para expandirse y fluir libremente.





Local Río Sabinal, un esfuerzo de muchos para la conservación del afluente

Otro habitante de la zona de nombre Tomás, quien vive sobre el Centro de la ciudad, mencionó: "Aquí se inundó todo. Yo trabajaba en la 5ª Norte y todo lo que era una secretaría se inundó todo adentro y subía hasta aquí por toda la 5ª Norte", relata con detalle. Dijo que tras una de las peores inundaciones, muchos habitantes tuvieron que reubicarse y quienes tenían casas de dos pisos se refugiaron en los niveles superiores.

"Pues los que tenían otra planta en sus casas se subieron y los que pudieron se salieron al Centro, porque estaba todo inundado casi dos cuadras a los costados del cauce. Entró mucho lodo a las casas y mucha gente tuvo que ser reubicada", dijo el vecino, quien agrega que después de esa catástrofe, las autoridades iniciaron a bardear y canalizar el río, lo cual ha logrado prevenir inundaciones de gran magnitud en los últimos años.

Hasta antes de 1996, las inundaciones siempre habían sido parciales, afectando áreas específicas a lo largo del cauce del río el Sabinal.

Calles inundadas en Tuxtla Gutiérrez tras fuertes lluvias / Foto: PC

La inundación de octubre de 2003 fue aún mayor, ya que todas las colonias y fraccionamientos junto al cauce y en sus inmediaciones tuvieron daños totales o parciales.

Este patrón de desastres recurrentes subrayaba desde ese entonces la necesidad de una mejor gestión del uso del suelo y planes de mitigación más efectivos para prevenir futuras tragedias, por lo que algunas personas hoy atribuyen a que ha sido la invasión del cauce con viviendas sobre el río el Sabinal lo que más ha afectado, ya que el afluente siempre busca salida.