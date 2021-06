Invitan a la población a donar sangre de manera altruista

Al conmemorarse este día 14 de junio el Día Mundial del Donante de Sangre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas invita a la población a ser donador altruista para salvar la vida de las personas,

Abraham Cuauhtemoc Gómez Choel, encargado del Laboratorio y Banco de Sangre del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 “Nueva Frontera” en Tapachula, indicó que para donar sangre es importante también cumplir con ciertos requisitos para que sea un candidato idóneo a la donación sanguínea como el que la persona sea mayor de edad, pesar entre 55 y 60 kilos y que no esté tomando medicamentos, mencionando que “en 2020 se recolectaron cinco mil 800 unidades”; sin embargo, lamentó que no todas los donadores sean efectivos, pues al menos “la mitad de las personas que acuden a dar sangre no son aptas”.

“Nosotros tenemos alrededor de 950 donadores al mes, pero la realidad es que sólo el 50 por ciento logra ser donador efectivo, por eso es muy importante que cumplan con los requisitos porque tan solo en nuestro hospital se transfunde un promedio de 100 mililitros de sangre cada hora”, indicó.





Foto: Cortesía | IMSS





El especialista lamentó que pese a los esfuerzos de fomentar la captación de unidades sanguíneas tan solo el 3 por ciento del total de donadores en el HGZ 1 es altruista. “La mayoría de las donaciones son dirigidas a familiares, pese a los grandes esfuerzos que hacemos en el instituto por fomentar la donación. Queremos invitar a la población en general de Tapachula y municipios aledaños que acudan a hacer donación altruista porque hay pacientes que lo necesitan”.

Dijo que aparte de la edad y el peso existen los siguientes requisitos para ser un donador apto debiendo presentarse con identificación oficial, acudir con ayuno de cuatro a ocho horas, se permite la ingesta de líquidos claros, presentarse a la donación antes de las 7:00 de la mañana o máximo a las 8:00 de la mañana, evitar la ingesta de alcohol y grasas en las 72 horas antes y dormir el día anterior a la donación.





Foto: Cortesía | IMSS





Candidatos no aptos para donar





Señaló que además no se consideran aptas para la donación las personas enfermedades del corazón, hipotensión, epilepsia; hayan presentado un cuadro de hepatitis B o C; paludismo; brucelosis; tuberculosis; sífilis, o VIH/SIDA; así como las mujeres embarazadas, en puerperio o período de lactancia.

Cabe destacar que la actualidad el IMSS en Chiapas cuenta con dos bancos de sangre, uno en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 “Nueva Frontera” en Tapachula y el HGZ No. 2 de Tuxtla Gutiérrez.

Finalmente, el químico del IMSS, indicó que “donar sangre, es donar vida”, por lo que exhortó a los chiapanecos a acudir a los dos bancos de sangre de este instituto en Tapachula y Tuxtla Gutiérrez.





Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur





Banco privado de sangre





Con el mensaje “Dona para que el mundo siga latiendo”, es como se le reconoce a los donadores altruistas de sangre que salvan vidas sin mirar a quién benefician, por ello, a nivel mundial organismos y bancos de sangre organizan campañas a partir de este 14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre.

México es uno de los países que menos consciencia tiene de donar de manera altruista, según estadísticas, señalan que sólo 3 de cada 100 personas en el país, se deciden a donar para reponer la sangre que requirió un familiar o un amigo, pero menos del 1 % lo hace de manera altruista.

Te puede interesar: Hacen un llamado para que tapachultecos donen sangre





Ante esta situación, los pacientes de las instituciones de salud públicas y privadas han dependido de los bancos de sangre, para resarcir la necesidad de un enfermo, por lo que la directiva del banco de sangre “San Agustín” se suma a la campaña de donación altruista de sangre.

Una de las directivas del Banco de sangre “San Agustín”, Diana Edith Martínez Lucas explicó que, Tapachula es uno de los municipios donde menos donadores altruistas hay, por eso es necesaria esta campaña que iniciará el 14 de junio, para fomentar la donación de sangre de manera altruista y así ayudar a las personas en situación de riesgo.





Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur





Asimismo, destacó que, es importante saber la garantía que tiene el Banco de Sangre San Agustín a los donadores, ya que ellos, están regidos por normas muy exigentes y deben tener una licencia expedida por la COFEPRIS, por lo que, la donación es 100 por ciento segura, dado a que se hacen estudios serológicos de cuarta generación que consisten en identificar enfermedades como VIH, hepatitis B y C, brusela, chagas o sífilis.

Afirmó que los donadores que quieran apoyar a salvar vidas en esta campaña, deben contar con una edad mayor a 18 años, no tener tos ni gripa, llegar con un ayuno mínimo de 4 horas y tener buena disponibilidad de salud, además que si ya fue contagiado de Covid-19, pasando 60 días lo puede hacer.

Puntualizó que accidentes, intervenciones quirúrgicas y urgencias obstétricas, son sucesos en que, se requiere irremediablemente de una transfusión sanguínea para poder salvar una vida; por ello, el banco de sangre “San Agustín” trabaja las 24 horas del día, para atender estas necesidades.





Con información de Marvin Bautista | Diario del Sur