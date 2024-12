Jesús Rasgado: líder en la lucha por los derechos de personas con discapacidad

El maestro Jesús Rasgado Calderón, una persona con discapacidad, que a sus 23 años en 1982 sufrió un accidente de tránsito, tras pasar por una etapa complicada de salud logró presentar examen profesional en administración de empresas, y tras recuperarse y vivir un duelo, después de ser futbolista, ahora su lucha constante es por las personas con discapacidad.

Desde hace ocho años es maestro en administración de empresas y su pasión es la lucha por los derechos de las personas con discapacidad, el trabajo a favor de este sector no es fácil, desde la Organización de la Sociedad Civil Chiapaneca para la Inclusión Social vela por los derechos de las personas con discapacidad, en Chiapas suman aproximadamente 600 mil personas y en Tuxtla Gutiérrez un promedio de 90 mil personas.

Rasgado Calderón cuenta que la lucha a favor de las personas con discapacidad no es fácil, se necesita empleo, silla de ruedas, andaderas, bastón, lentes, gestoría jurídica, por ello se tienen delegaciones en varios municipios como Chiapa de Corzo, Villaflores, Villacorzo, Comitán de Domínguez, Frontera Comalapa, Tapachula, Mapastepec y otros.

Insiste que, "la discapacidad la ha puesto al servicio de los demás discapacitados, las limitantes es que han tenido que remar contra corriente para la gestoría, desde los 23 años me he impuesto a la discapacidad, pero no es fácil, fue complicado aceptarla, pasé un periodo de duelo para ser persona con discapacidad y poder reconocer la realidad".

Gestiona que cada uno de los discapacitados puedan ser incluyentes porque las barreras sociales son importantes para poder permitir al discapacitado desarrollarse en muchas etapas, tareas o actividades, esto empieza desde la casa, a veces hay una sobreprotección de las personas y eso en vez de beneficiarla lo perjudica, pero al salir del hogar nos enfrentamos a la sociedad para vencer las barreras y unidos el sector los enfrentamos y superamos.

"Hay apertura para poder emplearse y lo vamos a buscar que haya más apertura para el empleo, aunque la petición a los compañeros discapacitados es que se preparen académicamente, cada profesionista ayuda, al haber muchos profesionistas suman a favor de los demás y se fortalece la lucha por el empleo, la educación, la salud y mejor infraestructura", añadió el maestro Jesús Rasgado.

"Aunque a veces los maestros en las escuelas ven la discapacidad, pero no ayudan mucho a las personas, la lucha constante a veces es por la rampa con la inclinación adecuada del 8 por ciento, el intérprete de señas en las escuelas, también requerimos maestros con lenguaje braille para discapacitados visuales, en ese sentido, no podemos dar marcha atrás desde la organización a favor de todos y todas", destacó.

Todas las aspiraciones es la dignificación de las personas con discapacidad logrando lo que pueda ser a favor, en el gobierno del estado electo esperamos que haya apertura y que el menos el 2 por ciento de la nómina del gobierno pueda ser a favor de las personas con discapacidad y que la mayoría tenga preparación académica.

"Pedimos instalación del Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad, instalar en cada una de las dependencias designar intérpretes de lenguas de señas, y tenemos que seguir en esta lucha, desde que yo me accidente a los 23 años de edad a este año 2024 mi trabajo es a favor de las personas con discapacidad, hay desventajas, pero junto tratamos de vencerlas y encontrar un camino diferente", insistió.

"Nuestra lucha es también que todos los municipios de Chiapas tengan un área de atención a las personas con discapacidad, en la actualidad solo lo tienen Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, el resto no es un gran pendiente".

