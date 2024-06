Jimena Contreras: La compositora detrás del videojuego "The War in Chiapas"

Alma Jimena Contreras Cortez, de 38 años y oriunda de la Ciudad de México, es la talentosa compositora y productora musical detrás de la banda sonora del esperado videojuego "The War in Chiapas". Fundadora de Archway Studios, ha construido una impresionante carrera en la música que abarca cine, televisión y videojuegos. Entrevistada por Diario del Sur, nos compartió detalles de su trayectoria y su trabajo en este ambicioso proyecto.

Jimena tiene un profundo cariño por Chiapas, donde viajó con su familia cuando su madre, una socióloga, trabajaba visitando comunidades. "Fue un viaje muy significativo porque fue el último viaje que hicimos cuando aún estaba vivo mi papá", comparte.

Un Inicio Prometedor

La historia de Jimena en la música comenzó gracias a su abuela, quien compró un piano para su padre. Aunque el piano quedó abandonado, la joven Jimena, con apenas 7 años, comenzó a "jugar" con él. Su abuela, al notar su interés, decidió pagarle clases de piano. Este hobby se mantuvo hasta la preparatoria, cuando Jimena decidió tomar el examen para el ciclo propedéutico en la Escuela Nacional de Música, ahora conocida como la Facultad de Música de la UNAM.

Durante sus estudios, Jimena se dio cuenta de que prefería crear e improvisar música en lugar de simplemente interpretar. Así, decidió enfocar su carrera en la composición. "Tal vez lo mío no es el piano como intérprete sino como compositora", comenta Jimena. Con el tiempo, su interés se inclinó hacia la composición de música para videojuegos, lo que la llevó a descubrir la gran industria musical mexicana.

Formación y Carrera

Jimena estudió composición en la Facultad de Música de la UNAM hace más de 10 años y luego se especializó en música para cine en la Universidad de Nueva York. Su carrera profesional incluye la composición musical para cine, televisión cultural, videojuegos y principalmente para conciertos.

Actualmente, Jimena trabaja de planta como compositora en el Canal 22, un canal cultural. En el ámbito cinematográfico, colabora con productoras independientes, especialmente en los géneros de fantasía y terror. Además, forma parte de la colectiva de compositoras e intérpretes "Las Montoneras", y conduce programas de radio dedicados a la difusión de música creada e interpretada por mujeres.

Jimena cuenta con una gran trayectoria en composición y producción musical / Foto: Cortesía / Jimena Contreras

"The War in Chiapas": Un proyecto desafiante

En el mundo de los videojuegos, Jimena trabaja como freelance con varios equipos de desarrollo en México y otros países. Actualmente, colabora con Pink Bear Games y Bandprice en la composición musical para el videojuego "The War in Chiapas".

Debido a que el juego aún se encuentra en etapa de desarrollo, no podremos ahondar demasiado, sin embargo, Jimena nos comentó datos importantes que engloba la música, pues al final se sabe que la banda sonora cumple un rol muy importante pues permite que el jugador pueda adentrarse más en la historia.

"El juego, al ser una historia muy completa, tendrá una duración de entre 8 y 10 horas. La parte dos del juego estará centrado en los 90's," adelantó.

Señala que componer y producir la canción del tráiler fue un gran reto, ya que se inspiró en el himno original del movimiento zapatista, que contiene el folclor con instrumentos típicos de las comunidades de Chiapas. "Solo tomamos la versión original de inspiración, ya que nuestra idea no era reflejar el folclor de Chiapas sino las emociones fuertes de estar en la guerrilla y perder a sus familiares", explica Jimena.

The War in Chiapas, el nuevo videojuego que se centra en el contexto real de los zapatista de Chiapas / Foto: Cortesía / STEAM

Se inspiraron más de la letra de la canción original para crear la propia para el juego, dando su estilo y ritmo. También señala que Paco Rodríguez (Director de Bandprice) le dio varias indicaciones y para el tráiler tomaron como inspiración una escena del videojuego The Last of Us, cuando el personaje de Ellie toma la guitarra y comienza a cantar. Junto con su compañero David, se encargan de la música para el juego.

Jimena compuso y cantó la canción principal que aparece en el tráiler, reflejando muy bien la intención de la situación. "La canción es mucho más extensa, pero solo usamos las primeras dos estrofas para el tráiler", menciona. Además de darle voz a la canción, será la voz de un personaje femenino en el juego que perdió a su hermano en la guerra y funda un cementerio secreto para los guerrilleros caídos.

El proceso creativo incluye investigación exhaustiva, análisis de películas y series, y la adaptación del estilo musical requerido para el juego. Paco le explicó los hechos históricos que quería plasmar, con lo estudiado y las indicaciones resultó en un excelente proyecto.

Varios escenarios inspirados en la selva chiapaneca / Foto: Cortesía / STEAM

Videojuego con futuro prometedor

El videojuego "The War in Chiapas" ha recibido respuestas positivas tanto del público como de los críticos, incluyendo el interés de figuras como Hideo Kojima. Jimena está emocionada por el futuro del proyecto y confía en que abrirá nuevas oportunidades para todo el equipo. Próximamente, dará una conferencia en el congreso DiGRA en Guadalajara sobre su experiencia en la industria de los videojuegos en Latinoamérica.

Jimena agradece a todos por los buenos comentarios y espera que más personas escuchen y aprecien los soundtracks de videojuegos, donde ella deja el alma y el corazón.