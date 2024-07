La pasión por correr de Jorge Juárez; un hombre de 66 años

Don Jorge Humberto Juárez Aguilar, de 66 años de edad, tiene una gran pasión, correr, comenzó esta disciplina a los 32 años, lleva 34 años corriendo a gran velocidad, entrena en las calles, en los parques, en las carreteras, diariamente corre 10 kilómetros, dice que no se enferma desde hace muchos años, recomienda este deporte que el define como un manjar para la salud.

Llega al Centro Deportivo y Recreativo Caña Hueca en el poniente de Tuxtla Gutiérrez, recuerda que su pasado no fue fácil, fue alcohólico, intentó quitarse la vida, tiene marcas en las manos, brazos, en otras partes del cuerpo donde se causó daño, por si vida ligada a los vicios, sufrió dos accidentes en automóvil y una vez se lanzó a las aguas del río Grijalva, pero a tiempo pudo enderezar su vida, y cuando tenía 32 años de edad comenzó a correr y así dio un giro a su vida.

Jorge Humberto Juárez Aguilar de 66 años de edad / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Acompañado de dos amigos responde en entrevista que disfruta correr, lo define como un manjar, es algo que muchos no lo pueden hacer, el atletismo es un regalo de Dios, es el secreto de la vida y la felicidad, es el control de la emociones, la vida pura, es una oportunidad que da Dios para que puedan disfrutar tu existencia, mi pasión es correr a morir, ha participado en La Maratón de la Ciudad de México, el deporte le dio vida, sensatez, plenitud de su calidad de vida, ha corrido en La Concordia, Cintalapa, Berriozábal, Ocozocoautla de Espinosa, Tabasco, Coatzacoalcos Veracruz, Villaflores, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez, Suchiapa y otros municipios.

Juárez Aguilar, carece de una buena economía, se encarga de cuidar a su madre de más de 80 años, con el deporte tenencia un mensaje a las juventudes y a personas de todas las edades, darles un empuje para salvar sus vidas de las drogas, está muy dura la drogadicción y el alcoholismo, su vida es un testimonio, muchas personas le han pedido que realice su promoción a través de las redes sociales, "pero yo no me llevo con esas cosas", en la l historia de mi vida he tocado fondo, pero toqué puertas y se me negaron muchos apoyos, algunas carreras que gané no me las reconocieron por no estar inscrito en las competencias por no tener con que pagar inscripción.

He ganado en competencias a atletas reconocidos como Juan de los Santos, un tal Lucio, un tal Regulo, el clásico "Machín", el maratonista Pinto de Comitán de Domínguez, la próxima competencia sería la de Tuchtlan, a finales de agosto en Tuxtla Gutiérrez, para ello hago mis entrenamientos, por la edad le he bajado mucho al esfuerzo, 10 kilómetros diarios, los alcanzo en cuatro minutos con 45 segundos, la pista total de Caña Hueca en un minuto con 20 segundos, es mi pasión, correr es y será mi pasión, es vida y salud, insistió Jorge Humberto Juárez.

Dice que seguirá corriendo hasta que Dios lo mandé a llamar, en la entrevista corrió una vuelta de la vista de Cala Hueva, cuenta que lo hizo con la mayor tranquilidad, sobre todo porque a su edad tiene que cuidar su salud, pero reitera su llamado a las personas de todas las edades a asumir esta disciplina, para él una de las mejores, la que.le ha dado vida y salud y la recomienda.