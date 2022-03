Jorge Luis Lláven Abarca solicita licencia a la Cámara de Diputados

El diputado federal del VI distrito electoral con cabecera en Tuxtla Gutiérrez, habría solicitado licencia este jueves a la Cámara de Diputados, para separarse del cargo con fecha 14 de marzo, con la intención de ampliar su currículum para las elecciones del 2024.

A partir del 15 de marzo, lo sustituiría el el diputado federal suplente, Roger Celerino Nangullasmu Vicente, la fórmula ganó las elecciones del pasado 6 de junio del 2021, por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

Para las elecciones de gubernatura para el 2024, estarían con grandes aspiraciones, el propio Jorge Luis Lláven Abarca, ex Fiscal General del Estado, ex Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, ex delegado de la Fiscalía General de la República.

Lláven Abarca estaría en la contienda por la gubernatura para el 2024, aunque otro aspirante es Zoé Alejandro Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social; el actual senador de Chiapas, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar; el diputado federal del VIII distrito, Isma Brito Mazariegos y se menciona al delegado de los Programas Integrales de Desarrollo, José Antonio Aguilar Castillejos.