José Abdul Orendain se mantiene en la Dirección de Tránsito y Vialidad de Tuxtla

El director de Tránsito y Vialidad Municipal de Tuxtla Gutiérrez, sigue siendo José Abdul Orendain de los Reyes, se mantiene en el cargo que le asignó el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Félix Madrigal, y el compromiso es cumplir con sus funciones relacionadas con el orden en el tránsito en la capital de Chiapas.

Puedes leer también: Las comunidades católicas celebran a la Virgen del Rosario en Tuxtla

A pesar de las denuncias en redes sociales sobre un supuesto mal comportamiento del servidor público, se mantiene en el cargo que le fue asignado por acuerdo del presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Carlos Torres Culebro, se informó en la Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.

En redes sociales se ventiló que el servidor público había sido relevado en el cargo por Alberto Morales Bernal, sin embargo, no hay nada positivo, no hay cambios, "si alguien tiene denuncia en contra del servidor público que las presente penalmente".

Orendain de los Reyes tiene a su mando de los policías de tránsito y vialidad municipal, hombres y mujeres, que en su responsabilidad tienen la obligación de aplicar la ley, si hay denuncias se tienen que presentar, no a través de redes sociales, tomaremos las medidas correspondientes, no vamos a permitir violencia en agravio de nadie, no hay que hacer caso a todo lo que circula, hay que Val darlo.

No hay ni gun caso específico en contra del director de tránsito, hay mal intencionados que buscan generar inestabilidad, vamos a enfrentar las críticas y la ciudadanía tendrá la información precisa en todo momento, por ahora no hay denuncia, insiste.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️