José Alberto Sánchez y su lucha diaria en el crucero del bulevar Belisario Domínguez

José Alberto Sánchez García, mejor conocido como "El Inmortal", originario del municipio de Teopisca, se ha convertido en un personaje conocido por su lucha diaria desde hace más de 6 años en el crucero del bulevar Belisario Domínguez. En entrevista para este medio contó lo difícil que es ser una persona con capacidades diferentes.

Sánchez García se describe como una persona alegre, y eso es lo que busca transmitirle a las personas que van en su vehículo, mientras pide una ayuda. Para quienes lo conocen, pasan dejándole una moneda y entablando una plática con él sobre su día a día.

"Aquí he visto de todo, gente buena, gente mala, e incluso muchos te ven como si les fueras a hacer algo o te acusan de que si no te dan una moneda les golpeas el carro, a veces uno puede tener todo el dinero del mundo, pero de qué sirve si no son felices", explicó.

José se encuentra en el crucero del bulevar Belisario Domínguez / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

José Alberto es padre de 3 hijos, una joven de 22 años quien vive en Cancún, y otros dos hombres de 14 y 15 años, está separado de su ex pareja. Actualmente vive cerca del parque 5 de mayo, donde a diario transita toda la avenida centralhasta llegar al bulevar Belisario Domínguez, saliendo de su casa aproximadamente desde las 10 para llegar al crucero.

"No yo no tomo colectivo, porque no hay espacio para la silla y no se dobla, y en conejo a veces me subía, pero nunca he necesitado ayuda, siempre me he movido solo", indicó.

Dentro del tiempo que lleva transitando el bulevar, desafortunadamente hace un año un automóvil lo arrolló, dejándole heridas en una de sus rodillas y postrado cerca de un mes y medio. La conductora quien iba a bordo de un automóvilconducía con el teléfono en mano, cuando no se percató que José Alberto transitaba entre los automóviles y terminó impactándolo. Hasta el momento no respondió por los daños, solo le informó que volvería, por lo que fue su hija quien le apoyó con los gastos médicos.

"Después del accidente salía poco, pero ya no llegaba hasta completar la fila de carros, solo llegaba menos de la mitad y me regresaba rápido porque me daba miedo", contó Alberto.

Sánchez García pidió a la ciudadanía que no lo tachen de agresivo o que no le levanten falsos, esto debido a un video en TikTok donde mencionaba que tenía bienes, así como propietario de colectivos y que era agresivo con las personas, aclarando que eso no es cierto, pues se considera una persona relajista y a veces lo toman a mal las personas.

En otro de los casos explicó que era una de las personas que ayudaba a cruzar al peatón, pues algunos no cuentan con educación vial y se pasaban más de la línea indicada o bien motociclistas que usan la ciclovía para ganar tiempo, poniendo en riesgo a los que descienden en colectivos, discutiendo con ellos que respetaran, por lo que fue mal interpretado, decidiendo dejar a un lado.

"Muchos se enojaban o lo malinterpretaban, e incluso me decían que si era policía de tránsito, pero pues yo lo hacía por ayudar, algunos pasan con audífonos o con el celular y no ven y les decía porque no quiero que terminen como yo, porque es feo andar en una silla de ruedas y al final yo quedaba como el malo, por eso ya mejor no me meto", dijo José Alberto.

También explicó que gracias al éxito del presidente municipal de San Cristóbal Mariano Díaz Ochoa, ex alcalde de ese municipio, lo acusó en varias publicaciones. "En el sexenio de Sabines él nos levantaba a todos los que andábamos en la calle y a mí me iban a tirar a mi pueblo como perro, me subían a la camioneta como delincuente", contó.

Mientras tanto, Sánchez García, al ser una persona con capacidades diferentes, pidió al nuevo gobierno entrante que pueda haber en la ciudad capital más accesibilidad para este tipo de personas, pues considera que le hace falta mucho a la ciudad el acceso a rampas o incluso colectivos para la movilidad de las personas con estas capacidades.