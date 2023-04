Tuxtla Gutiérrez.- " Daniel era un ser de Luz, siempre irradiaba luz, desde pequeño era extrovertido, era estrella, emprendedor, el mejor hijo, el mejor hermano, nos duele mucho su partida, aún no asimilamos su muerte, ojalá todo fuera una pesadilla" dijo Leidy Tovilla, hermana del fallecido.

Yo me enteré lamentablemente por las redes sociales, al levantarme vi la publicación de las transmisiones en vivo y las fotos, pensamos que era una mal broma, leímos que mi hermano y su acompañante se habían accidentado en una camioneta, pero al marcarle a él y a su amigo no respondieron, por lo que fuimos a verlo al hospital y no dieron la mala noticia.





Él era diseñador de modas, desde muy joven inicio con su talento, sus prendas y él estuvieron presentes en muchos estados del país en varias pasarelas, así como Miami Florida, New York, Venezuela , Colombia y otros países.

La doliente comenta que por su creatividad varios artistas de la televisión e influencer se vestían con sus prendas, últimamente había vestido al hijo de Eugenio Derbez.





Daniel Tovilla era un ser de Luz, siempre va a brillar en donde esté: hermana / Foto: @Instagram | danieltovilla





Se sabe que tenía varios proyectos en puerta, varias pasarelas, varias cosas que desafortunadamente ya no podrá hacer, ya lo habían invitado a París a mostrar una colección allá, y muchas cosas más.

Por último la familia agradeció todas las muestras de afecto y cariño que han recibido por parte de sus amistades, se prevé que en la tarde sea sepultado en una cementerio al oriente de la capital chiapaneca.





Desde pequeño era extrovertido, era estrella, emprendedor, el mejor hijo / Foto: @Instagram | danieltovilla





