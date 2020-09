Jóvenes piden más matrículas en educación superior

Un grupo de jóvenes provenientes de varios municipios de la entidad demandan a la secretaría de Educación más matrículas en instituciones de educación superior y piden diálogo con el secretario de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos

Según explicaron, en septiembre inició el ciclo escolar 2020-2021 y "no hemos encontrado posibilidades de acceso al derecho a la educación."





Desaprueban la versión del subsecretario de Planeación Educativa, Ismael de León Roblero, quien a principios de septiembre dijo que las escuelas normales solo recibirían un 20 por ciento de la demanda de atención, debido al elevado número de egresados que se encuentran sin la posibilidad de acceder a una plaza en el sistema educativo.

Una de las jóvenes que se cubría el rostro con paliacate, comentó en el centro de Tuxtla Gutiérrez, que desde hace un mes no han encontrado alternativas de solución para ingresar a las escuelas normales de Chiapas, donde tenían aspiraciones de cursar una carrera para contribuir con la educación de la niñez; "nosotros queremos seguir estudiando", dijo.





La última comunicación con las instituciones de educación fue el día martes pasado, pero no se ha concretado una respuesta, requerimos al menos unas 300 matrículas más en las 19 Escuelas Normales del Estado para que se atiendan las necesidades de los jóvenes.

"No sabemos qué vamos a hacer si no encontramos respuestas de las instituciones públicas, solo tenemos el deseo de estudiar, pero no hemos encontrado una alternativa, nuestro reclamo es de manera justa en atención al derecho de demandar educación".

Finalmente dijeron que por un acuerdo entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, los egresados de la Escuela Normal Rural Mactumatzá y la Escuela Normal Intercultural Bilingüe Jacinto Canek, reciben plaza automática.





