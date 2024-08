Juan René Serrano: de olimpico a formador de nuevos arqueros chiapanecos

Con una carrera que abarca casi tres décadas, Juan René Serrano Gutiérrez, tres veces seleccionado olímpico en tiro con arco, ha pasado de ser un joven promesa del deporte a una figura consolidada y respetada a nivel internacional. Hoy, además de sus logros personales, Serrano se dedica a la formación de nuevos talentos a través de la academia "Serrano Archery Club", donde ahora es dueño y cofundador.

Desde los 13 años, cuando inició formalmente su carrera como arquero, Serrano ha estado inmerso en el mundo del tiro con arco, un deporte que descubrió gracias a su padre, quien siempre tuvo arcos en casa y lo alentó a practicar. Su dedicación y pasión por el deporte lo llevaron a representar a México en tres Juegos Olímpicos.

Durante su carrera olimpica cumplió 4 ciclos completos, participó en 3 juegos olimpicos, 4 juegos panamericanos, 5 centroamericanos, tuvo el honor de estar en 42 copas del mundo, así como e 10 campeonatos mundiales y más de 100 torneos internacionales.

Hoy, Serrano combina su experiencia competitiva con su rol de mentor, enseñando a las nuevas generaciones las técnicas y valores que lo llevaron al éxito. A través de la academia "Serrano Archery Club", busca transmitir no solo habilidades técnicas, sino también la perseverancia y disciplina necesarias para destacar en un deporte tan exigente como el tiro con arco.

"Durante las competencias te enfrentas a todo, a competir con los mejores del mundo, a trabajar, a dar resultados y mejorar día a día," dió a conocer el olimpico.

Para lograr llegar a olimpicos, Serrano se tenía que preparar hasta 13 horas diarias, donde en un solo día realizó más de mil flechas, relizando todo al extremo rompiendo las limites de las capacidades. Actualmente Serrano abrió las puertas de su academia para las nuevas generaciones para que en el estado hayan mayores arqueros, ya que el tiro con arco estaba enterrado.

La academia recibe arqueros desde los más pequeños hasta los más grandes, pero regularmente incitan a que sean a partir de los 8 años: "Es una disciplina atemporal, inclusiva, no hay alguna capacidad física, psicologíca, extraordinaria que requiera, es para todo el público e incluso hasta personas con diversas capacidades," explicó Serrano Gutiérrez.

Ante ello aseguró que en cualquier estado que tenga la oportunidad de practicar cualquier disciplina pueden lograr que la persona de desenvuelva, por lo que esta seguro que en Chiapas ya esta la posibilidad de formar arqueros, por lo que puede destacar en esta disciplina.

Aunque uno de los retos más grandes es que el gobierno mejores los programas en inclusión al deporte, así como al de alto rendimiento, donde dentro del Indeporte se necesita la restructuración de como distribuir el trabajo, así como la participación de los clubes , asociaciones, el deporte no puede ser manejado por un solo ente de gobierno, ni al 100 por ciento de clubes, en Chiapas se requiere de una relación y coacción de partes iguales tanto el gobierno y el público (...) el gobierno también requiere del compromiso de las personas, para que el recurso sea bien encaminado, hacía donde se propicia el alto rendimiento, habiendo más oportunidades no solo para unos cuantos si no de quienes lo requiera, concluyó.

