¡Justicia en proceso! Exigen destitución de Juez en caso de abuso sexual a menor de edad

Hay una menor de tres años de edad que está en riesgo, está siendo tocada por un familiar, es abusada, sin embargo, el Juez Primero Familiar, Antonio Maza Hernández, no está aplicando las medidas pertinentes para la protección de la infante, ya se hizo la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, ya se acreditó el delito, pero el juez no hace absolutamente nada para la protección, al contrario, pretende que la menor pueda ser enviada al DIF, cuando la menor tiene un papá, una familia, una familia paterna que la puede cobijar.

El presidente de la Asociación No Más Niños Huérfanos de Padres Vivos, José Luis Ochoa, dijo que han solicitado audiencia con el Tribunal Superior de Justicia del Estado, Guillermo Ramos Pérez, pero no ha sido posible abordar el asunto porque se niega a recibirlos, su particular Moisés Ruiz no ha querido agendar la reunión de trabajo.

"Hacemos responsables de la omisión del delito y de las consecuencias al Juez Primero Familiar, Antonio Maza Hernández, quien está a cargo de este caso y aún no ha emitido un pronunciamiento a favor de la menor, la cual es víctima de violencia, ha sido retenida por su madre, en el domicilio donde está siendo tocada, amenazada y obstaculizando a recibir terapias psicológicas, no hay medida de protección", expuso en entrevista.

Su primo la toca, un niño de once años, el argumento es que no puede ser sancionado por la edad, pero la niña es agredida, es víctima de abuso sexual, sin embargo, la determinación del Juez es que lo debe remitir al DIF Estatal y Luego DIF Municipal, la niña cuenta con la presencia de padre que debe asumir la protección pero no lo determina así el juez deja a la menor en un estado de indefensión preocupante.

El juez está tomando represalias en expedientes de la asociación, en al menos seis casos por el hecho de exigir justicia, en los que no ha determinado protección par igual número de infantes, no hay protección, no hay diligencias justas, no hay prontitud, sino dilación, han habido cancelaciones de diligencias para la recuperación de menores, explicó José Luis Ochoa.

El que protege al Juez está dentro del Poder Judicial del Estado de Chiapas, un grupo de padres ha solicitado apego a la legalidad, pide garantizar una acción rápida y oportuna en esta caso de la niña de tres años de edad, la situación es crucial, es complejo, sostiene el presidente, y urge que se actúe de manera expedida y con la debida celeridad, siempre teniendo en cuenta el interés superior de la menor, priorizando su protección por encima de cualquier interés personal.

Al ser del conocimiento de todas las instancias involucradas en este caso en Chiapas, que una mujer menor de edad ha sido víctima de abuso sexual por parte de otro menor de edad, de acuerdo con el proceso legal, resulta urgente atender a ambas partes y asegurar el resguardo de la integridad física y emocional de la menor, proporcionándole un entorno familiar seguro.

"Queremos destitución del juez. No debe estar en ningún juzgado. Es un riesgo para cualquier expediente, se enoja empieza a atacar, y sus derechos de la infancia por los suelos, la actuación del actual Poder Judicial del Estado es muy diferente al que llevaba el magistrado Juan Oscar Trinidad Palacios, fallecido hace algunos meses".

Han solicitado audiencia o el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, en espera de que en algún momento los reciba, se una incorporado a la red de 156 asociaciones en defensa de los menores para exigir justicia, han solicitado la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Consejo de la Judicatura del Estado de Chiapas, Poder Judicial del Estado de Chiapas, Fiscalía General del Estado y Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

