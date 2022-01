Jugueterías vacías en Tuxtla Gutiérrez ante la proximidad del día de reyes

El salario mínimo general pasó de 141.70 a 172.87 pesos diarios a partir de este 1 de enero del 2022, escenario en la que se encuentra Chiapas, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte pasa de 213.39 a 260.34 pesos diarios, sin embargo, la pandemia del SARS COV2 (COVID 19) ha cambiado los estilos de vida, hoy las jugueterías están vacías, personal durmiendo en la silla y otros degustando los sagrados alimentos.

Se aproxima la fecha del Día de Reyes, en la que se acostumbra a regalar obsequios a los niños, premios que se adquieren previamente al 6 de enero, no obstante, este año las familias inician año tomando sus propias previsiones, ante cualquier contingencia económica, seguramente será mejor tener un guardadito que un regalo para las niñas y los niños, puesto que zapaterías infantiles también están sin la demanda de productos.





"El día está tranquilo, no hay ventas, no ha caído nada, es el segundo día de la semana, es el cuarto día del año, no hay demanda de juguetes", es la respuesta de empleados de algunas tiendas, que esperan reactivar su economía en este 2022, afectada por la pandemia del Covid 19, desde finales del febrero del 2020.

Seguramente muchos niños van a tener regalos, son los reyes de las casa, muchos con seguridad no por la crisis económica, habrá quienes lo reciban de alguien que no es de su familia, habrá de todo, pero hoy los aparadores no se mueven, tampoco se observa personal invitando a la gente a pasar a las tiendas.

Al pedir hablar con los responsables de algunas tiendas, no fue posible, solo el personal de ventas, pocos en la mayoría de los negocios, respondió que la demanda de productos bajó en los últimos días, más bien las mejores ventas fueron durante diciembre, sobre todo, en la segunda quincena, del 20 al 31 principalmente, y confían en que haya un repunte en la venta de juguetes.

La conmemoración del Día de Reyes con los regalos de juguetes a los niños recuerda a los tres reyes magos que guiados por la estrella de Belén fueron a adorar al Niño Jesús, y le llevaron regalos, incienso, oro y mirra.