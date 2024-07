Junta Local de Conciliación y Arbitraje es denunciada por corrupción y violación

El Sindicato De Trabajadores Administrativos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas presentó queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ante la Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas, debido a la conducción inadecuada de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, que ha actuado de manera parcial a favor del patrón en la huelga que sostienen los trabajadores desde el 2 de mayo pasado en las instalación de la institución de educación media en Tuxtla Gutiérrez.

El secretario general José Eliezer Esponda Cáceres, explicó que seguimos en huelga en el CECyTECH ya que el juzgado primero de distrito de amparo y juicios federales del estado de Chiapas, otorgó al Sindicato de Trabajadores Administrativos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas un incidente de suspensión con el número 934/2024 este 4 de julio.

La resolución violenta el derecho humano y de huelga del sindicato / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

En conferencia de prensa frente a las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Tuxtla Gutiérrez, afirmó que este gremio solicitó el incidente de suspensión derivado de los actos reclamados a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas por la resolución dictada con fecha 1 de julio del presente año, en el que resuelve el incidente de objeciones, en el emplazamiento a huelga marcado. No el número H/127/2019 y sus acumulados.

Explicó que dicha resolución violenta el derecho humano y de huelga del sindicato, consagrados en la Carta Magna y en los tratados internacionales al ingresar a la lista de mil 290 personas, cuando se encuentra acreditado que el padrón del sindicato es de 322 persona, por lo que es totalmente ilegal que la responsable resuelva realizar un conteo con trabajadores que jamás acreditaron encontrarse inscritos en el sindicato hoy quejoso.

Acompañado de socios del sindicato, frente a la CEDH, Esponda Cáceres añadió que la concesión de la suspensión provisional tiene el derecho de conservar la huelga hasta en tanto no se resuelva el amparo y con la finalidad de que el amparo no se resuelva un recuerdo ineficiente, concediendo que no se ejecute la resolución dictada por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva del amparo.

Este documento menciona menciona que se requiere informe de la autoridad responsable dentro de 48 horas apercibiéndolo que en caso de no cumplir este requerimiento, se aplicará una multa en términos de la Ley de Amparo y la audiencia incidental se llevará a cabo el 11 de julio de este 2024. El secretario general de acuerdos y conflictos colectivos no obstante de ordenarse la suspensión en el amparo solicitado, resolvió el recurso de inexistencia de huelga a las 22:30 horas del 5 de julio de este 2024.

El dirigente del sindicato insistió que hemos señalado que no es procedente el recuento debido a que no se debía hacer con la totalidad de trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, el emplazamiento a huelga no tiene por objeto la titularidad del contrato colectivo que ya tiene la institución celebrado con un sindicato.

El 5 de julio del 2024, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje aperturó la audiencia para celebrar el desahogo de la prueba de recuento, en el cual instaló las mamparas, urnas transparentes, mil 290 trabajadores fueron convocados y antes de dar inicio se le hizo del conocimiento de la existencia del amparo, señalando que se debía suspender el procedimiento e ignorando la resolución federal, la Junta procedió a realizar las votaciones sin mostrar boletas y material del proceso, donde ellos mismos certifican el control de las boletas sin participación de las partes para otorgar transparencia.

Puntualizó José Eliezer Esponda Cáceres que cuando la Junta cerró el acta en la que se hizo constar los resultados de la votación de la forma siguiente, 186 votos a favor de la huelga y 922 votos en contra de la huelga, proporción que refleja claramente que si somos consultados solo los trabajadores que se nos otorgó la huelga si se demuestra claramente el interés colectivo, ya que es la forma procedente de consulta, en este proceso surgió el miedo, el cansancio y las amenazas de despidos y de acoso a través de actas administrativas, por lo que exigimos respeto a los derechos humanos y laborales de los y las trabajadoras en huelga legal.

