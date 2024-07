Junta Local de Conciliación y Arbitraje realiza consulta entre trabajadores del CECyTECH

Este viernes 5 de junio la Junta Local de Conciliación y Arbitraje realizó la votación de recurso de legalidad de la huelga que inició el 2 de mayo en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (CECYTECH) a la que acudieron mil 113 trabajadores a ejercer su voto para expresar su compromiso de interés por la huelga, el cual se llevó acabo desde las 9 de la mañana y concluyó a las 17 horas, luego se realizó las actas de proceso después donde la Junta de Conciliación y Arbitraje determinó la improcedencia de huelga, dictamen que no se ejecutará ya que el Sindicato de Trabajadores Administrativos le fue otorgado un amparo número 934/2024 de Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas donde se dictaminó la suspensión provisional de la ejecutoria.

El Secretario General del Sindicato de Trabajadores Administrativos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, José Eliezer Esponda Cáceres, explicó que se dio de conocimiento a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la existencia del amparo, sin embargo, llevó acabo el proceso de consulta a los trabajadores teniendo el conocimiento de la improcedencia del acto suspendido.

Solo dando la oportunidad que la defensoría sindical pasara traslados de la suspensión del proceso al termino de la jornada de la audiencia, esperamos que a partir de esta resolución continúe el diálogo en armonía con el director general, Sandro Hernández Piñón, para llegar a los mejores acuerdos en el que se retome el análisis para concluir la firma del contrato administrativo del CECyTE en Chiapas.

La huelga del Sindicato de Trabajadores Administrativos del CECyTE Chiapas en su ruta de lograr el objetivo de resolución de conflicto y tras la búsqueda a través de vinculaciones interinstitucionales, se logró sostener una mesa de diálogo entre el Sindicato, parte patronal y las instancias gubernamentales el pasado 26 de junio con el titular del CECyTECH, Sandro Hernández Piñón, en las instalaciones de la sala de medios del colegio, llevándose acabo un primer acercamiento en la búsqueda del diálogo conciliatorio para la firma del Contrato Colectivo de Trabajo Administrativo, sin alcanzar acuerdos, explicó en un comunicado.

Precisa que en esa ocasión en un ánimo de mediación asistieron Francisco Javier Ovando Cruz, Delegado de Gobierno en Chiapas; José Francisco Nandayapa López, Enlace de la Secretaría de Educación Federal en Chiapas; Carlos Lázaro Caballero Director de Asuntos Sindicales de SEGOB en Chiapas; representante de la Lic. Amaranta Miranda Bellato de la SEGOB Federal en Chiapas y representando a la Comisión de Derechos Humanos el César Andreí Molina, esto en un primer encuentro que se dio después de venir tocando muchas puertas a diferentes autoridades estatales y federales, en la búsqueda desesperada de ser escuchados pero no se construyó acuerdos, expuso.

Indicó que no obstante en este acercamiento sin acuerdos se expuso el motivo de nuestra huelga y con ello el propósito de generar un diálogo conciliatorio para retomar la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo Administrativo y proceder a su firma ya que es el motivo de fondo de nuestra huelga, el titular institucional del CECyTE Chiapas Sandro Hernández Piñón sostuvo la postura de no moverse de la ruta legal ya que presentó un recurso, circunstancia que no justifica que el proceso conciliatorio de a lugar en cualquier momento del litigio.

Ello debido que desde principios del mes de mayo de 2024 que se presentó dicha petición por parte de los representantes de la patronal han transcurrido más de 60 días y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje no ha dado a lugar, situación que por el tiempo transcurrido pone en evidencia que es necesaria la ruta conciliatoria, para la firma del Contrato Colectivo de Trabajo Administrativo en beneficio de 321 agremiados.

