Justicia para Victoria, se presenta pequeña manifestación frente al Congreso del Estado

El evento se llevó a cabo en todo el estado para pedir justicia sobre el presunto feminicidio de Victoria; sin embargo, en la capital chiapaneca no hubo tanta respuesta pues lo que tenía que ser una marcha terminó siendo una pequeña manifestación frente al Congreso del Estado.





Cuatro mujeres pertenecientes a la colectiva feminista con pancartas exigieron a las autoridades que se tomara cartas en el asunto sobre el caso de victoria, quien presuntamente fue asesinada por su pareja en Tonalá y hasta el momento no lo han detenido.





Piden justicia para #Victoria‼️ #Mujeres se plantaron frente al congreso de #TuxtlaGutiérrez en donde con carteles pidieron justicia a las autoridades.



Lo que iba a ser una marcha, terminó siendo una manifestación frente al congreso.



📹: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas pic.twitter.com/wPKkbMCfMW — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) September 27, 2022





Cabe señalar que la cita era en el parque central de la ciudad, sin embargo, al no haber tanta presencia se decidió mover al congreso del estado; no obstante, algunas mujeres se encontraban preguntando por la marcha en el parque de la ciudad y al no encontrarla optaron por retirarse.

Una de las integrantes mencionó que han habido tantos asesinatos a mujeres que ya lo ven tan normal y es por eso que dejan de asistir a las citas; por lo que su molestia es mayor, debido a que las autoridades deben garantizar una mayor seguridad para ellas.