Karen: Mamá al volante en el transporte público en Tapachula

El rol de las mujeres en la sociedad sigue siendo excepcional, ellas no solo han peleado por lograr un reconocimiento pleno, sino porque también existan las mismas oportunidades para todos y todas; una muestra clara es Karen Ivonne Enríquez quien desde hace 16 años ingresó al sitio de radio taxis MovilCar en Tapachula, y a bordo de la unidad 1190, se ha ganado la vida manteniendo además a dos hijos como mamá soltera.

En Tapachula son pocas las mujeres que se dedican a esta actividad, por consecuencia la demanda del servicio es mayor porque inspiran más confianza en las jovencitas, en el traslado de los menores y son más cuidadosas, usan casi siempre el cinturón de seguridad, respetan las normas de vialidad, difícilmente se pasan los altos.

Hace 16 años exactamente, Karen relató que decidió pedirle a uno de sus hermanos le ayudará para poder trabajar como “taxista”, pues tenía la necesidad de sacar adelante a dos hijos, pero además las puertas de algunos lugares que había tocado para emplearse simplemente se le habían cerrado.

Gracias a este oficio ha podido sacar adelante a sus dos hijos / Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur

“Mi hermano y la empresa de Radio Taxis MovilCar me brindaron mucha ayuda cuando decido ingresar, al inicio trabajaba en el turno de la mañana porque a mi hija la pequeña yo la iba dejar a la escuela por las mañanas, le pegaba duro a la ruleteada para posteriormente ir a recogerla a la salida”, expresó.

Karen, madre soltera de dos hijos, hoy cuenta que el mayor ya se casó y también siguió los pasos en este bello oficio, pese a que ella siempre le pidió que estudiara.

Dijo que este trabajo es de mucho riesgo sobre todo porque al momento de accidentes siempre les echan la culpa a los taxistas, aún y cuando a veces quienes provocan los percances son los particulares.

"Yo he sido discriminada por mi género, lo triste es que se trata de la misma gente "hombres", que van en un vehículo particular, porque de ahí aquí mis compañeros siempre son unidos y nos apoyamos mucho, incluso con hombres taxistas de otras agrupaciones o libres a mí no me han faltado al respeto", comentó.





En Tapachula, la vida de los taxistas ha sido complicada; hubo una época en que los asaltaban y aparecían degollados, otras más en que simplemente los atracaban y les quitaban sus unidades para luego dejarlas abandonadas en caminos de extravío. Pese a ello Karen detalla que ha sufrido 3 atracos, mismos que no le han quitado las ganas de seguir trabajando, este dice ella -es un oficio que me gusta y por nada cambiaría-.

El turno vespertino de 2 de la tarde a 10 de la noche es el que actualmente trabaja Karen, pese a que su mamá le ha dicho que ya no trabaje, ella a sus 45 años de edad nos cuenta que por ahora no hay otro empleo a la mano con el que pudiera decirle adiós a su taxi, por ello seguirá ganándose el pan de cada día, en una época difícil en donde llevar el sustento al hogar es complicado.

“Pese a que nosotros trabajamos con la operadora y en algunos lugares donde hacemos base, yo tengo algunos clientes, en su mayoría mujeres quienes desde la primera vez que abordan me hace saber que se sienten seguras de estar viajando conmigo”, abundó.

La celebración del día de la madre

Karen al igual que todos los años, celebrará el Día de las Madres trabajando en su turno, y solo en la mañana tendrá una reunión con sus hijos.

Y es que, puntualizó que la situación económica no está como para descansar, ya que es en este día cuando mayor demanda de servicios se presentan y hay que aprovechar para llevar el sustento a su casa.

El trabajo es un compromiso, es un orgullo llevar a los hijos a las casas de las mamás llenos de regalos, de pastel de alimentos, ver como, aunque sea este día cuidan, apapachan y atienden a las madres que dan todo por los hijos

Indicó que son muchas las ocasiones que ha sentido orgullo de ser taxista, llevar a una madre al hospital porque la hora del parto se acerca, a mujeres que viajan de las terminales a sus casas porque durante muchos años no han visto a sus hijos, entre otras, cuyo sentimiento realza el cariño hacia las madres y hacia los hijos.

Karen pasará este 10 de mayo trabajando en su taxi / Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur

"A las jovencitas que han preguntado si ellas podrían ser taxistas, les he recomendado que se preparen que este oficio es muy bonito, pero también riesgoso porque hay que tener cuidado de quien se sube, a donde se va, tener alerta el sexto sentido y sí, siempre hay más confianza al abordar un taxi cuando la conductora es mujer", acotó.