La 4T no conoce la realidad del campo chiapaneco: agricultor

Chiapas figura como el cuarto estado con más hectáreas en la siembra de maíz, se encuentra dentro de las 18 regiones que favorecen el desarrollo del trabajo en el campo, la zona V Altos Tsotsil-Tseltal es una de ellas con 90 localidades y solo el municipio de Zinacantán con 22 localidades conforme a los estudios del INEGI, que en los últimos meses azotan la situación más difícil por la nula existencia de insumos para la producción.

Desde la colonia Elambó parte baja de Zinancantan, Antonio López, hombre dedicado a la producción de maíz, frijol y frutas de temporada en los Altos de Chiapas, denunció que prevalece la inexistencia de apoyos para el campo de las zonas productivas en la entidad, concibiendo él, como el sector mas importante para la economía del país y justificando que los campesinos están en crisis, problema que se ha venido agravar por la pandemia.

Denunció que desde hace dos años, el gobierno federal prometió ayudar y no han llegado los apoyos, como sucedía con los gobiernos anteriores.













No se si nos mal acostumbraron, pero si nos daban el apoyo. Ahorita no es como dice el actual presidente, es mentira que nos llegarán a buscar casa por casa y no sabe cómo vivimos las comunidades, comentó.













Foto: Elam Náfate | El Heraldo de Chiapas













Antonio López, con decepción explicó que a su tierra de cultivo como la de otros habitantes de la zona, la milpa necesita de fertilizante que antes podían adquirir por medio de los apoyos y programas federales, que desde hace dos años no llegan.

Por ello, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que visite comunidad por comunidad para que conozca la necesidad, pues lo han estado esperando "pero no es cierto que se realicen las visitas no le interesa el sector agrícola, nosotros estamos preocupados y si puede hacer algo, que nos apoye"

Finalmente Antonio López hace un llamado a los tres niveles de gobierno para que les brinde el apoyo ante la urgencia de salvar la cosecha, haciendo un llamado, a que en estos momentos es cuando más lo necesitan, si tuvieran material adecuado estarían trabajando, la milpa crecería mejor y diera mejores frutos a beneficio de la alimentación de sus familias y de la economía de Chiapas.