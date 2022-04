La Concesionaria de Autopistas del Sureste no responde por seguro de viajero

Jiquipilas.- Es de todo sabido que a pesar de que es caro el servicio de peaje en la carretera de paga Coita-Arriaga, no responde por “el seguro del viajero” que supuestamente el usuario se hace acreedor al pagar su cuota.

Lo anterior por lo sucedido hace unos días atrás a un usuario que al ingresar a esta carretera por el municipio de Arriaga, al pasar por un puente sujetos ebrios o delincuentes le arrojaron piedras a su unidad ocasionando daños en el parabrisas y cofre, al llegar a la caseta de cobro reportó el hecho y esto sucedió.

hacemos un atento aviso al ayuntamiento Arriaga para que se le dé seguimiento a esta nueva problemática / Foto: Cortesía de usuario

“El día 2 de abril del 2022 venía con mi familia viajando de Arriaga hacia Tuxtla Gutiérrez cuando sufrimos de un ataque por parte de delincuentes y maleantes, nos aventaron una piedra de uno de los puentes golpeando nuestro vehículo causando un daño y susto, eso fue reportado a Concesionaria de Autopistas del Sureste (CAS) en la caseta y solicité que me hicieran válido el seguro pues para eso se paga puesto que es una autopista privada y concesionada, ellos al ser responsables deben tener la certeza de mantener seguras las carreteras pero cuál fue mi sorpresa que ellos no se hacen responsables de nada además me dijeron que no es la primera vez que sucede".

Entonces si ha sucedido con anterioridad porque ellos no han solucionado el problema y aparte hacen caso omiso a las reclamaciones; por tal motivo hacemos un atento aviso al ayuntamiento Arriaga para que se le dé seguimiento a esta nueva problemática que ha surgido y que no nos brinda la confianza y certeza de viajar con libertad dentro de nuestro territorio”.

De igual forma en esa vía se pueden ver unidades de la cruz roja prestando el servicio de auxilio / Foto: Cortesía de usuarios

Cabe mencionar que cuando algún vehículo choca contra un semoviente u otro animal que aparecen de la nada en la carretera y sobre todo por las noches, el personal de auxilio vial observa la carretera y si hubo daños, de inmediato le hablan a la Guardia Nacional para que se haga cargo de lo sucedido y si el chofer del auto siniestrado no paga los daños, su unidad es remolcada al corralón y se consigna a las autoridades competentes dejando en claro que eso de que al usar esa carretera la unida va asegurada, es pura falsedad, porque la realidad es totalmente diferente.

De igual forma en esa vía se pueden ver unidades de la cruz roja prestando el servicio de auxilio, grúas particulares y bomberos de Cintalapa lo que deja en claro que CAS, no cuenta con unidades propias para estos servicios siendo en Chiapas la que más caro cobra el peaje.