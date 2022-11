La educación multigrado no es la solución en Chiapas: Armando Falconi

La educación multigrado no es la solución para Chiapas, como lo plantea para todo el país del presidente Andrés Manuel López Obrador y la Secretaría de Educación Pública (SEP), más bien es una ocurrencia la propuesta, la apuesta es que haya menos trabajadores y trabajadoras de la educación y más alumnos en manos de muy pocos docentes, aunque el rendimiento en la enseñanza no será lo mismo, como tampoco para el aprendizaje del estudiantado.





Lee más: Fortalecen acciones de seguridad en escuelas con pláticas con padres de familia





El profesor Armando Falconi, con 28 años de servicio, perteneciente a la sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH), precisó que en Chiapas toda la vida ha existido la escuela multigrado, así se inició el sistema educativo.





Falconi imparte clases en una escuela del ejido 20 de Noviembre en el municipio de Emiliano Zapata, a una hora y media o dos horas de la capital del estado, y cuenta que el Estado Mexicano siempre se ha querido desentender de su obligación con una educación de calidad, siempre las propuestas se encaminan a que los docentes no cuenten con los elementos para la enseñanza de calidad.





Una ocurrencia la propuesta de la Secretaría de Educación Pública, le apuesta a que haya menos maestros / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Desde que yo inicié en el sistema educativo en las escuelas públicas y en las aulas se ha carecido de material didáctico, incluso de pizarrón en muchos planteles, se han presentado casos en los que las escuelas tienen pizarrón y no el gis, en el sistema de telesecundaria es más complejo porque se necesita de internet para la enseñanza, cuando hay televisión no hay antena parabólica, cuando los dos elementos existen no se alcanza la cobertura que se desea.

En el 20 de Noviembre los trabajadores de la educación pagamos el servicio de internet para el funcionamiento de la escuela telesecundaria, nos apoyan los padres de familia para el sostenimiento del plantel, porque el Estado Mexicano no ha querido cumplir con su obligación de equipar al cien por ciento a todas las escuelas de todos los niveles, ni ha querido dotar a todos los trabajadores de la educación de los elementos para la enseñanza.





La educación multigrado no es la solución en Chiapas: Armando Falconi / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





La escuela multigrado siempre va a existir, y más ahora con López Obrador, que está empeñado en que haya menos docentes frente a grupos, “si yo doy clases en primero, quieren que también atienda segundo y si se puede tercero”, en primaria es más complejo, hay escuelas donde un docente atiende grupo de 45 niños o más en un salón con primero, segundo, tercero y cuarto, o también hay grupos conformados por cuarto grado, quinto grado y sexto grado”.

El gran problema es la falta de internet, en muchas cabeceras municipales no hay internet, en la mayoría, ahora en las comunidades rurales es mayor carencia, en muchas escuelas lo que han entregado como equipamiento son tabletas, pero estas no sirven, no funcionan o no cumplen con su función si no se cuenta con el servicio de internet.

De acuerdo con Armando Falconi, las regiones con el mayor rezago en infraestructura física educativa, con mayor carencia de equipamiento, la carencia de insumos o materia didáctico con la Sierra, Meseta Comiteca, Altos, Selva, Norte, Mezcalapa, Soconusco, Istmo – Costa, donde las comunidades desde hace más de 30 años carecen de equipamientos para una buena enseñanza, muchas son multigrado, donde también faltan sanitarios dignos, sigue habiendo baños de letrinas y pisos de tierra.





La educación multigrado no es la solución en Chiapas: Armando Falconi / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Los municipios que por su lejanía de la capital presentan la mayor carencia son Siltepec, El Porvenir, Ocosingo, Yajalón, Palenque, Chilón, Franciso León, Tecpatán, Reforma, Pichucalco, Tapilula, Chenalhó, Pantelhó, Mitontic, entre otros, donde faltan sillas y mesas para maestros, faltan desayunos para alumnos, útiles para alumnos, expuso.

Considera que la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) no ha venido a ser la solución, desde siempre se carece de equipamiento y de tecnologías, en 28 años no ha evolucionado favorablemente la educación en materia de equipamiento, de tecnologías, de útiles para el estudiantado, apuntó.

En Chiapas no se sabe, dice, cuantas son las escuelas multigrados, pero existen en preescolar, primaria y secundaria, principalmente el telesecundaria; para este ciclo escolar 2022 – 2023 existe una matrícula de un millón 828 mil 982 alumnos, 66 mil 948 grupos, 94 mil 519 docentes en 20 mil 448 escuelas, pertenecientes al sistema federal y estatal.