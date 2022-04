La elección del ayuntamiento de Oxchuc es responsabilidad sus comunidades

La elección del ayuntamiento del municipio de Oxchuc es responsabilidad exclusiva de sus comunidades a través de sus representantes, es un derecho constitucional que les asiste, son ellos los que se deben organizar y construir acuerdos para la realización de su proceso electoral comunitario, sostuvieron los consejeros del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).

La consejera Sofía Margarita Sánchez Domínguez dijo a los actores políticos de Oxchuc: "el IEPC no tiene responsabilidad, la violencia no es el camino para pedir diálogo, no estamos obligados a intervenir en una problemática causada por intereses personales y menos a través de actos vandálicos, nosotros no elegimos a sus autoridades, son sus comunidades a través de sus representantes".





Desde el 2017 Oxchuc solicitó una consulta ciudadana para determinar el método de elección de sus autoridades municipales, ese proceso concluyó en enero del 2019, su elección por sistemas normativos internos por primera vez fue en marzo de ese año y en abril de esa anualidad tomó posesión su autoridad que concluyó funciones el 31 de diciembre del 2021.

El año pasado realizó su proceso electoral comunitario que los llevó a su asamblea general el 15 de diciembre pero está no se concluyó, y el Tribunal Electoral del Estado y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les ordenó reponer su proceso electoral por sistemas normativos internos, para ello, tienen que construir acuerdos y cumplir con ese mandato jurisdiccional.

En ese sentido, son las comunidades indigenas las que deberán construir acuerdos a través de sus representantes para elegir por segunda vez a su ayuntamiento por sistemas normativos internos para el periodo 2022-2024, son ellos los que establecerán sus mecanismos, su método, la fecha, los procesos de registro de candidaturas a puestos de elección.

La Asamblea Comunitaria de Oxchuc es quien debe organizarse / Foto: Isai López | El Heraldo de Chiapas









El consejero electoral Edmundo Henríquez Arellano, expuso que el IEPC siempre ha trabajado, escuchado e intervenido, buscando conciliar los problemas de carácter político-electoral del municipio de Oxchuc, la mesa de trabajo solo se instalará de manera pacífica y civilizada.

La Asamblea Comunitaria de Oxchuc es quien debe organizarse, y en su caso, solicitar apoyo del IEPC. En este organismo todas y todos hemos estado dispuestos a intervenir para el bienestar del municipio. Sin embargo, es la propia ciudadanía quien actúa bajo sus propios intereses”.

El pasado 09 de febrero de este año, el Tribunal Electoral del Estado (TEECH) resolvió que la Asamblea General Comunitaria de Oxchuc deberá de llevar a cabo nuevas elecciones por usos y costumbres para nombrar a sus autoridades municipales, a efecto de dar certidumbre, garantía y gobernabilidad a las y los habitantes de ese municipio.