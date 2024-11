La nochebuena aún se encuentran en los Altos de Chiapas: especialista

Iván de la Cruz Chacón, profesor e investigador de ciencias biológicas en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas explicó el impacto ambiental que puede causar la flor de nochebuena. Para ello, explicó que esta flor es nativa de México y Centroamérica, la cual tiene la característica de ser una planta ornamental junto con el Cempasúchil.

El nombre científico que recibe esta planta es euphorbia pulcherrima, lo cual pulcherrima quiere decir "la más bonita" en latín, mientras que en México recibe el nombre de flor de nochebuena, flor de pascua o navidad. "Esta planta ya se cultiva y existen más de 100 variedades de lo que comúnmente le llamamos flores, que realmente son hojas modificadas que en botánica se le conoce como braqueas," explicó el investigador.

De acuerdo con de la Cruz Chacón, estas hojas que ya son modificadas hay de color blancas, rojas, rosas e incluso color salmón, lo cual es un atractivo para los polinizadores. "Ya con el tiempo va cambiando su forma, el tamaño, la roseta de la flor de tal forma que se pueda cultivar en macetas o recipientes pequeños," agregó.

Ante el impacto ambiental aseguró de la Cruz que no existe alguno, pues aún se pueden encontrar de forma silvestre o rupestre en la zona Altos de Chiapas o bien en temperaturas entre 18⁰ C y 20⁰ C. "La mayoría de nochebuenas que encontramos en las casas ya son cultivadas."

De los estados que más cultivan esta planta se encuentran en el centro del país como Morelos, Michoacán, Ciudad de México, Jalisco, Oaxaca tiene grandes productores, donde hay cerca de mil productores distribuidos en el país.

"Desafortunadamente en Chiapas no hay productores establecidos, pero hay climas como Berriozábal o zona baja de San Cristóbal que pudieran ser productores por las condiciones óptimas para cultivar la planta," comentó el investigador.

Durante el 2018 o 2019 se reportaron que durante la temporada de navidad se produjeron hasta 19 millones de plantas nochebuena.

