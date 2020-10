Mientras los focos están puestos en el perímetro de los pasos informales den el río Suchiate, la frontera se atasca en trámites aduanales y mercancías que buscan llegar a Centroamérica a través de tráileres y camiones de carga.

En el puente Suchiate 2, decenas de vehículos de carga esperan turno para ser atendidos en la garita aduanal y migratoria, mientras que el tortuguismo de los agentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México y Aduanas de Guatemala están inoperantes.

La larga fila de camiones de cerca con vehículos representa un riesgo para los pobladores y conductores que ingresan a Suchiate, debido a que cruzan a media carretera y en cualquier momento podría generarse un fuerte accidente.

Varados por días en la garita Suchiate II/ Foto: Eduardo Torres | Diario del Sur

A esto se suma la falta de precaución de los conductores de estos automotores, que no toman las medidas de precaución necesarias y maniobran con peligrosidad.

Juan Carlos Zenteno es uno de los choferes que busca cruzar a Guatemala con cinco mancuernas ( 10 vehículos ), pero hasta le momento adelante de él hay 15 compañeros espera el turno.

“Llevo días aquí y no me dicen nada de cuándo seré atendido y me darán paso, necesitamos pasar porque estamos gastando en comida y en renta de espacios para podernos quedar a dormir estacionados”, señaló.

Puntualizó que no hay una explicación de por qué tanta demora en torno al trámite para poder ingresar a Guatemala, pese a que han exhortado a las autoridades a agilizar este trámite.

Por ahora, los traileros han señalado que a consecuencia de la movilización militar por el posible ingreso de una caravana aletargó aún más el proceso de ingreso a territorio centroamericano.

Los afectados han señalado que urge las autoridades implementen una estrategia para poder agilizar estos trámites, que han dejado pérdidas económicas para ellos y sus patrones.





Foto: Eduardo Torres | Diario del Sur