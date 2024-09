La Gloria lucha por el reconocimiento de su lengua acateca en Chiapas

La Comunidad La Gloria, asentada en el municipio de La Trinitaria está integrada por hablantes de la lengua "acateko" o "acateco". Llegaron procedentes de Guatemala hace 40 años, ha habido un cambio generacional de jefes de familia y han solicitado al Congreso de la Unión y al Congreso del Estado su reconocimiento en la Constitución Política del Estado de Chiapas, pero no lo han logrado.

Puedes leer también: ¡Lenguas originarias de Chiapas en riesgo de desaparecer!

La Trinitaria colinda al norte con los municipios de La Independencia y Las Margaritas, al este con Huehuetenango Guatemala, al sur con Frontera Comalapa y al oeste con Socoltenango, Tzimol y Comitán de Domínguez, y La Gloria es una de sus 436 localidades rurales.

Entre 1980 y 1984 huyendo de la guerra de Guatemala llegaron a Chiapas para refugiarse procedentes de El Petén, Verapaz y Quiché, entre otros lugares. Se refugiaron en La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo y Las Margaritas, y desde entonces conservan su lengua materna, acateca.

Don Alejandro Pascual Martín, habitante del lugar precisa que en la localidad La Gloria en el municipio de La Trinitaria se contabilizan un aproximado de 3 mil 500 personas, son pueblo maya acateko, refugiados de la guerra de Guatemala de 1980, historia de tristeza y sufrimiento de violencia extrema, por lo que para salvar sus vidas salieron de su territorio.

“Éramos más de cinco mil refugiados en Chiapas, nosotros lo que estamos buscando es el reconocimiento de nuestra lengua materna acateca maya. Lamentablemente, año con año venimos haciendo la gestión en el Congreso del Estado y no hemos alcanzado la justicia, seguimos sin reconocimiento de nuestra lengua, nuestra cultura, nuestras tradiciones”, indicó.

Tenemos 40 años viviendo en el ejido La Gloria, ahí la maestra bilingüe acateca maya Angelina Gaspar Juan, se encarga de la enseñanza de nuestra lengua materna a las nuevas generaciones, pero no se ha reconocido en la Constitución Política de Chiapas nuestra lengua materna y somos orgullosamente acatecos, reitera.

Explica que en las localidades San Francisco de Asís, Rancho Nuevo y Nueva Libertad El Colorado, también municipio de La Trinitaria hay una población de aproximadamente 8 mil 590 habitantes, pero existen otros grupos indígenas acatecos al igual que están en Tres Lagunas y Tres Leguas en el municipio de Frontera Comalapa, así como en la comunidad La Chicharra en Chicomuselo, con más de mil personas cada localidad. “Somos acatecos de corazón, de sangre de corazón y chiapanecos de corazón y queremos que se nos reconozca en la Constitución Local”, señala.

Señaló que ellos conservan el traje típico de su pueblo, la danza del venado de la conquista, sus rezadoras, parteras empíricas y promotores de salud comunitarios, pero el no estar reconocidos a pesar de que los visualizan les niegan derechos. “Lo primero es la negación de derecho a la salud y educación, no nos quieren reconocer como chiapanecos. Yo tengo dos hijos varones egresados de la Universidad de Chapingo y una enfermera, pero no somos reconocidos”, apuntó Pascual Martín.

"Están los papás, las mamás, los hijos, los niños, las niñas, los adultos mayores, los abuelos, nos ven, pero el gran problema es que no nos reconocen, ese es el punto clave, que nos reconozcan con nuestro idioma acatecos en el estado", enfatizó.

Por su parte la maestra bilingüe acateca , también habitante de La Gloria, expuso que su pasión es la enseñanza de su lengua originaria acateca. “Estamos pidiendo al Congreso del Estado que lo incluya, hay niños que están creciendo y que no sean reconocidos se ve mal, por esto estamos buscando que seamos incluidos en la Constitución Local, habitamos la colonia desde hace 40 años”.

Dijo que lo primero que necesita el pueblo es reconocimiento, luego acceder a los demás derechos, educación y salud, para que sean atendidos por maestros bilingües de su misma lengua originaria para que fortalezca y no se pierda, el pueblo es numeroso pero el Estado Mexicano no los reconoce.

Don Alfredo Diego Marroquín otro habitante de La Gloria expone que ellos conservan su lengua, vestimenta y su cultura proveniente de Guatemala, pero no pueden ser incorporados a los programas sociales de los tres órdenes de gobierno mexicano por qué aún cuando están en territorio mexicano, no se les reconoce.

“Cuando los adultos se pretenden inscribir en los programas sociales son rechazados. El Congreso del Estado no ha querido reformar la Constitución Local para dar el acceso a ese derecho. La actual legislatura local concluye funciones el 30 de septiembre de este año y no nos quiso hacer justicia”, apuntó.

La antropóloga social indígena tseltal de Oxchuc, María Leticia Pérez Sánchez, considera que “el Estado Mexicano tiene un gran pendiente. Los acatecos han tocado puertas pero no los escuchan, hemos socializado sus reclamos pero llevamos seis años de gestión ininterrumpida sin alcanzar éxito, aunque el pueblo tiene más años de lucha. Lamentablemente, al no reconocerlos les niegan otros derechos a pesar de que están visibles, son una gran población, su reconocimiento permitiría a Chiapas pasar de 12 a 13 pueblos originarios reconocidos, no puede ser pretexto el haber llegado al estado por la guerrilla de Guatemala.

Finalmente la diputada local indígena tseltal originaria de Oxchuc y vicepresidenta del Congreso del Estado, Cecilia López Sánchez, propuso en noviembre del 2022 al poder legislativo incluir en la Constitución Política del estado la lengua materna acateca, “pero es uno de sus grandes pendientes, no se les ha querido hacer justicia, y eso causa negación de derechos a las poblaciones acatecas asentadas en Chiapas desde hace poco más de 40 años”.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️