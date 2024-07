Wolf lucha por su vida tras ser abandonado en la basura

Tuxtla Gutiérrez.- La tarde del 30 de mayo, un pastor alemán conocido como Wolf fue encontrado en un contenedor de basura en el Fraccionamiento Miramar de Tuxtla Gutiérrez. En la actualidad a poco más de un mes de tal hecho, gracias a una denuncia anónima, la asociación "Mejor Amigo Adopta y Ama" dio con los presuntos responsables.

Ante ello, Ariadme Bielba, representante de la asociación señaló que a día de hoy, el canino se encuentra luchando por su vida gracias a las heridas y lesiones qué le causó la desatención y caída que sufrieron con sus anteriores dueños. Gracias a una denuncia anónima, la asociación señala que el verdadero nombre de "Wolf" es "Zeus", además mencionó que fue deshechado por una pareja que era su dueña pero al ver su estado de salud decidieron deshacerse de él.

"Ya tenemos muchas evidencias, tenemos testigos que han visto que Wolf en realidad se llamaba Zeus. Zeus vivió más de seis años con estas personas, vivió prácticamente toda una vida con estas personas, creyendo que eran su familia y realmente no lo eran. Fueron dueños irresponsables que en vez de llevarlo a una veterinaria, se les hizo fácil llevarlo a un contenedor de basura".

Wolf perrito encontrado en un contenedor de basura / Foto: Ángel Canseco / El Heraldo de Chiapas

Ariedme Bielba denunció que Wolf había sido utilizado para la reproducción por sus dueños. Cuando dejó de ser útil para esta actividad, fue confinado a una azotea. Tras sufrir una caída que le rompió las patas, sus dueños lo abandonaron en un contenedor de basura en lugar de buscar atención veterinaria.

"Eso es un acto que nosotros como humanos no podemos permitir, no podemos permitir que esto siga pasando, que la gente crea que puede llegar a tirar a un perro a la basura vivo, porque a Wolf se le estaban comiendo los gusanos de la basura, las moscas estaban infectando más sus heridas de lo que ya estaba. Wolf está muy adolorido en este momento".

Actualmente, Wolf está siendo tratado médicamente, sin embargo su estado de salud es delicado debido a los golpes que sufrió tras la caída, además de otros problemas internos ocasionados por la desatención que vivió por muchos años.

"No sabíamos que se había caído de una azotea, creíamos que no se levantaba por una displasia que normalmente los perros pastor alemán tienen, pero no, fue porque se cayó de una azotea, dejándole inmóvil sus piernas traseras. Después de que él estaba acostumbrado a ser un perro activo, un perro fuerte, ahora dejaron a un perrito inválido, se podría decir, porque no puede hacer nada por sí solo". Dijo la representante de la asociación

La asociación, con la ayuda de donaciones y voluntarios, ha brindado tratamiento médico a Wolf, aunque los recursos han sido insuficientes. A través de sus redes sociales, han lanzado una serie de denuncias públicas para exigir justicia y castigar a los responsables.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️