Por cada delito denunciado en Chiapas hay nueve que no se denuncian: Sismondi Esparza

El presidente de la Asociación de Empresas de Turismo de Reuniones y Tours Operador Turístico, Sismondi Esparza Flores, plantea al gobernador electo Eduardo Ramírez Aguilar que, al comenzar su gestión el 8 de diciembre, no repita el mismo error del gobierno actual de comparar la incidencia delictiva en Chiapas con el resto del país.

"Si nos comparamos con otros estados, efectivamente algunos tienen una situación crítica. Pero debemos comparar a Chiapas con lo que era antes de este sexenio, cuando no teníamos estos lamentables eventos de inseguridad que no se habían presentado en el estado", señaló en entrevista.

Además, Esparza Flores destacó que las cifras de incidencia delictiva no reflejan la realidad, ya que "por cada delito denunciado, hay nueve que no se denuncian en Chiapas, hay nueve víctimas, nueve personas agraviadas en su patrimonio o que han perdido la vida, y no denuncian por la falta de confianza en las autoridades".

"Esas cifras sobre la violencia en Chiapas no nos ayudan", expresó. "Hoy en día, mucha gente dice: 'yo ya no salgo a carretera por temor a que me quiten mi vehículo', lo que antes nunca pensamos que ocurriría en nuestra entidad. Lo que más requiere el sector productivo es libertad de tránsito, aplicación de la ley y Estado de Derecho", reiteró Esparza Flores.

Alertó que si estos elementos no se dan, la economía de Chiapas no podrá reactivarse. "El turismo sigue recuperándose de la pandemia del COVID-19 y no hemos superado económicamente los efectos de esa crisis. Aunque hay turistas y una buena conexión aérea, muchos empleos y pérdidas económicas aún no se han recuperado. Si sumamos la inseguridad, será aún más difícil alcanzar los niveles que teníamos en 2019."

Esparza precisó que los indicadores de ingresos y número de visitantes en el estado aún no alcanzan los niveles previos a la pandemia, y destacó que la situación en lugares como Frontera Comalapa y Motozintla es "caótica".

"Somos optimistas como iniciativa privada sobre que el nuevo gabinete, que asumirá el cargo el 8 de diciembre, sea sensible a la situación. Apostamos a que haya prudencia y que no se repita el cinismo con el que se manejó el tema de la seguridad en el gobierno anterior, que minimizó la situación diciendo que 'no pasa nada'. No es cierto, la situación es preocupante", puntualizó.

