La mayor problemática de los municipios de Chiapas es la inseguridad: Ramos Vázquez

El reclamo de la sociedad en todos los municipios de Chiapas es la seguridad, a dónde uno vaya, ese es el clamor del pueblo, los próximos gobiernos federal y estatal tienen la obligación de devolverle a la sociedad la seguridad, la justicia y la paz, afirmó Patricia Ramos Vázquez, candidata a diputada federal por el partido político Movimiento Ciudadano en el distrito cuatro con cabecera en Pichucalco.

Dentro de la agenda del Movimiento Ciudadano está el primer gran tema la seguridad, así lo exigen en Pichucalco, Sunuapa, Reforma, Berriozábal, Capilla, Copainalá, Chapultenango, Chicoasén, Francisco León, Ixtacomitán, Ixtapangajoya, Juárez, Ocotepec, Osumacinta, Pantepec, Rayón, San Fernando , Solosuchiapa, Tapalpa, Tapilula y Tecpatán, la gente se queja de lo mismo, y ese el compromiso de todos los candidatos tanto para las elecciones federales, como para las locales, insistió.





Dijo que tiene que ser de maneta integral, esto es, fortalecer el trabajo de las mujeres, así como sus derechos, su seguridad, si protección, su trabajo y ello implica regresar las guarderías para hijos de madres trabajadoras y padres trabajadores, pero un elemento también sustantivo, es la atención integral a la salud, incluyendo a los niños con cáncer que se enfrentan ahora al dilema de la falta de medicamentos en muchas unidades médicas.

Junto con estos temas tiene que ir a la par el transporte escolar para niñas, niños, adolescentes y mujeres en situación de mayor vulnerabilidad social, así como una Casa De Tránsito en cada municipio para la atención integral de mujeres violentadas, niños, niñas y adolescentes en situación de calle y adultos mayores abandonados, se trata de devolverles sus derechos, su dignidad y su seguridad en familia.





Durante seis años no hubo transformación, los apoyos sociales no son transformación, son una forma de estancar al pueblo, y lo que pueblo quiere es algo nuevo, nuevas propuestas, nuevas gentes, nuevas caras, si bien muchas gente no nos identifica como políticas lo cierto es que ya nos metimos a la política, todos tenemos que estar metidos en la política diariamente, exigir los derechos y hacerlos valer, hoy no somos escuchados y no tenemos derecho de réplica.

