"La mayoría de los gobernadores aligeran la carga": AMLO

Durante su intervención en el acto de supervisión del plan nacional de reconstrucción, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció el trabajo que realizan los gobernadores en estos actos, se dijo contento de que pudiera hacerse al interior del ex convento de Santo Domingo debido a todo lo que el lugar representa.

Acerca de la reconstrucción tras los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, dijo que parece que va lenta pero no es por falta de recursos sino porque es algo que toma tiempo debido a la naturaleza de las acciones que tienen que llevarse a cabo.





"Una reconstrucción toma tiempo, pero que sea ese el motivo, dijo, no la falta de recursos ni la dedicación" además agradeció el apoyo de los gobernadores, "siempre hemos contado con el apoyo del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, nos hemos llevado muy bien, hemos trabajado juntos por el bien del pueblo de Oaxaca", señaló el mandatario.

Al mismo tiempo, AMLO dijo que ambos, él y Murat "siempre hemos trabajado juntos por el bien del pueblo de Oaxaca" dijo que se ha realizado un buen trabajo en la reconstrucción y otras acciones, agradeció también a Claudia Sheinbaum que "la verdad como es el caso de otros gobernantes me ayuda me aligeran la carga porque actúan con responsabilidad no tengo que estar recordando, apurando a nadie porque Claudia como Alejandro como Rutilio, como la mayoría de los gobernadores ayuda a empujar al elefante para que camine y son buenos los resultados".









Comentó también que Chiapas, Oaxaca y Guerrero son de los estados que más dinero reciben de la federación porque son los que tienen un más alto nivel de pobreza y recordó su frase "por el bien de todos, primero la gente pobre".

Consideró que hacer esta actividad en San Cristóbal es emblemático debido a la obra de Fray Bartolomé de las Casas en favor de los pueblos indígenas así como "a la historia reciente" mencionando a los obispos Samuel Ruíz, Felipe Arizmendi, el nuevo obispo de San Cristóbal y señaló también la excelente relación con el nuncio Coppola quien dijo, es muy cercano al pensamiento del Papa Francisco quien consideró es el más cercano a la ideología cristiana en favor de los pobres.