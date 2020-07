La pandemia del coronavirus marcará una nueva historia de la humanidad: Químico

La pandemia del coronavirus marcará una nueva historia de la humanidad, hay que vencerla con disciplina, con responsabilidad y necesariamente cambiar los estilos de vida, expuso el químico Rafael Sánchez Zebadúa, presidente de la Cámara Nacional de Comercios,

Servicios y Turismo (Canaco) y director del laboratorio de análisis clínicos “Rovisan” en Tuxtla Gutiérrez. Sánchez Zebadúa, paciente recuperado del Covid-19, hace un llamado a la población a no confiarse en esta etapa en que va en descenso la pandemia.

Es posible portar el virus sin manifestar síntomas, eso puede ocurrir durante un lapso de 14 días, mi familia me pidió confinamiento, pero decidí asumir riesgos y ayudar en lo que fuera posible, durante 3 meses estuvimos atendiendo pacientes en el inicio de la pandemia, entregué material de protección, gel antibacterial y alimentos con las medidas de protección.

















En algún momento me contagié, el 14 de junio sentí los síntomas, comencé a sudar muy fuerte, por mi experiencia, no nos neguemos la enfermedad, de ahí depende entre la vida la muerte y el derecho a la salud, acudamos de inmediato a los servicios médicos, el siguiente martes 16 comenzaron los cansancios y sueños, en las plantas de los pies sentía temperatura, dolor en tobillos y cansancio y hormigueo en la espalda.

En su calidad de químico farmacobiólogo, recomienda identificar los días de los síntomas, una equivocación en los días es determinante para avanzar en el tratamiento y recuperación, cuando según yo llego al día 8, resulta que ya habían transcurrido tres días más.









Entre el día 8 y 9 paseé una inflamación severa, sinusitis compleja, no podía respirar y una tomografía y placa de rayos x y revelaron que mil pulmones estaban limpios, no presenté neumonía, sino inflamación, no se me aplicó al oxígeno, ni hubo necesidad de intubación, pero pasé noches terribles por la equivocación de los días.

Mi reconocimiento a los trabajadores de la salud que están al frente de la pandemia exponiendo sus vidas, están dándole prioridad a su trabajo, exponer sus vidas es exponer la de su familia, corren el riesgo de contagiar a su casa y la sociedad debemos valorar esta gran labor, a ellos hay que ayudarlos yendo a tiempo por nuestra salud, apuntó.