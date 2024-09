La población de animales callejeros en Potinaspak baja un 50% gracias a campañas de esterilización

Tuxtla Gutiérrez.- La población de animales en situación de calle en la colonia Potinaspak ha disminuido en un 50%, gracias a las campañas de adopción y esterilización organizadas por la Asociación Civil Volver a Nacer Canino, informó Elizabeth Valencia, protectora de animales en situación de calle y vulnerabilidad.

De acuerdo con Elizabeth Valencia, estas campañas de esterilización de bajo costo, iniciadas hace tres años y que se realizan de manera mensual, han sido clave para reducir la cantidad de perros y gatos en situación de abandono en la colonia hasta en un 50 porciento.

"Se ha reducido en un 50 porciento, porque ya no vemos cachorritos. Antes de estos dos años era muy común ver a mamás con tres o cuatro cachorritos, que pasaban a pedirte comida. Eso ya no lo vemos, ahorita no hay una hembra ni en celo ni con cachorros qué anden ahí deambulando, buscando que comer", dijo la protectora animal.

La colonia Potinaspak se ha caracterizado por tener uno de los índices más altos de maltrato y abandono animal en la capital chiapaneca. Debido a esta problemática, la Asociación ha centrado sus esfuerzos en esta localidad con la finalidad de reducir estos índices.

"Es una colonia donde el índice de maltrato y abandono animal es muy grande, entonces contactamos al médico para que viniera y nos apoyara con las campañas de esterilización a bajo costo. Se ha parado muchísimo el que anden cachorritos en la calle, perritas en celo", dijo Elizabeth Valencia.

Este domingo 22 de septiembre, la Asociación Civil realizó una nueva campaña de esterilización, en la que se realizaron 25 cirugías a perros y gatos. A la campaña asistieron residentes no solo de Potinaspak, sino también de colonias cercanas como Shanká, Chiapas Solidario y Condesa, e incluso de otros municipios como Venustiano Carranza.

Por su parte, Genaro Agustín Vázquez García, médico veterinario encargado de las cirugías, explicó que estas campañas de bajo costo no comprometen la calidad del procedimiento, contrario a lo que la población cree, asegurando que es un proceso seguro y de calidad.

"Muchos dicen que es una cirugía que tiene mala calidad, en este caso la Asociación trata de cuidar esos aspectos con buenos antibióticos, buenos analgésicos, buenas cirugías. (...) hasta la fecha hemos operado entre 10 y 11 mil animales en todo el estado", señaló el médico.

Además, el veterinario invitó a la población a aprovechar estas campañas, ya que no solo ayudan a reducir la población de animales en situación de calle, sino que también disminuyen el riesgo de enfermedades en las mascotas.

Finalmente, Elizabeth Valencia anunció la próxima campaña de esterilización de bajo costo, que se llevará a cabo el 27 de octubre en la avenida Nochebuena, entre las calles Pomarosa y Sauce, en la colonia Potinaspak.

