La población debe cooperar no saliendo de casa para disminuir el contagio por coronavirus

El jefe del Departamento de Prevención de Control de Enfermedades y Transmisibles y no Transmisibles de la secretaría de Salud (SS), Natán Enríquez Ríos, reveló que 25 brigadas realizan la vigilancia epidemiológica para la búsqueda de casos de coronavirus y se espera ampliar cuatro veces en la fase tres de la pandemia en Chiapas, para alcanzar a más de 100 brigadas.

Dijo que es innegable que en Chiapas vamos a llegar a la fase tres, la enfermedad tiene ahora una gran velocidad, por ello, ahora en la fase dos de transmisión comunitaria, empezaron a realizar acciones a menor escala de las estrategias que se van a implementar en la fase tres a mayor escala.

Hizo un llamado a la sociedad a quedarse en casa para no aumentar la cadena de contagio, el quedarse en casa es el pilar de aquí a que termine la epidemia, se trata de que la gente tenga la menor movilidad posible, las brigadas realizan una búsqueda de casos y de sus contactos para frenar la fuerza del virus.





Recuerda, ¡no estamos de vacaciones! Para cuidar la salud de tu familia y de los demás, ¡#QuédateEnCasa! @SusanaDistancia #MéxicoSolidario. pic.twitter.com/sQLZ2CrTVb — SALUD México (@SSalud_mx) April 14, 2020





Reiteró que la sana distancia tiene que ser una realidad en casa y fuera de ella, las instituciones bancarias tienen que cumplir con esta disposición, no debe haber grandes colas, ni dentro, ni fuera de las sucursales, quienes nos debemos proteger somos la sociedad.

En la fase tres pasaremos de la transmisión comunitaria a más contagios, graves, hospitalizados, incluso decesos, y solo lo podemos frenar con las medidas preventivas, la secretaría de Salud se ha preparado con Clínicas de Atención a Enfermedades Respiratorias (CAER), pero lo ideal es que no nos enfermemos, dijo.

Por ello, explicó Enríquez Ríos, las Unidad Médicas Centinelas que empiezan a funcionar en las cabeceras municipales intensifican la vigilancia epidemiológica para la búsqueda de casos, sospechosos o probables, sus contactos y establecer un mecanismo de control.









No todos los que llegan a las unidades médicas son candidatos a realizar las pruebas del Covid 19, esta se realiza cuando presenta tos, fiebre, cefalea, dolor de garganta, se puede practicar cuando hayan pasado siete días de la aparición de síntomas, si no se tienen los síntomas no es necesario realizarla.









Se realizarán pruebas, evaluación del impacto de la enfermedad, la intensidad con que se presenta y donde tenemos la presencia de la enfermedad, el abordaje comunitario ha permitido disminuir la velocidad, una vez que tenemos la red de contactos intra y extra domiciliario podemos tener los potenciales casos y establecer la cuarentena o no.

/TG