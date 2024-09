Chiapas en Crisis: Más de 650,000 niños en pobreza y sin acceso a salud ni educación

La situación de pobreza en la primera infancia en Chiapas es preocupante, en números absolutos 821 mil 361 niños y niñas son menores de seis años y más de tres cuartas partes (79.3 %), viven en situación de pobreza, es decir 651 mil 421. De estos, 3 de cada 10 bebés menores de seis meses reciben leche materna como único alimento y de cada mil bebés nacidos vivos casi 13 mueren antes de cumplir un año y 10 por cada mil fallecen antes de cumplir 5 años de edad.

La iniciativa ciudadana Pacto por la Primera Infancia, precisa que alrededor de 21 de cada 100 menores de 5 años de edad padecen desnutrición crónica, esto es 142 mil 567; mientras más de la tercera parte de la niñez entre 1 y 4 años de edad padecen anemia, es decir, 238 mil 990.

Otra alarmante cifra es que más de la tercera parte de las niñas y niños menores de cinco años ha presentado infección respiratoria aguda y 620 mil 785 infantes menores de 6 años de edad no tienen afiliación a servicios de salud.

La representante en Chiapas del Pacto por la Primera Infancia, Magdalena Ortiz Salomón, explicó en entrevista que solo 1 de cada 4 menores de 6 años cuentan con afiliación a servicios de salud; 1 de cada 4 niñas y menos de un año cuentan con el esquema completo de vacunación y sólo 2 de cada 10 niñas y niños de hasta 2 años cuentan con el esquema completo de vacunación.

Cabe citar que los 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) son compromisos para el gobierno de México y cada estado debe asumirlos, sin embargo, los primeros cuatro son contundentes y Chiapas está lejos de alcanzarlos. El primero es Fin de la Pobreza; el segundo Hambre Cero tercero, Salud y Bienestar y el cuarto Educación de Calidad.

Magdalena Ortiz insiste que 408 mil 313 menores de 3 años de edad no tienen acceso a los servicios de educación inicial, mientras que 90 mil 035 de 3 a 5 años no cuentan con acceso a los servicios de educación preescolar.

Analiza que los próximos seis años de gobierno o federal y estatal es una oportunidad para establecer políticas públicas, programas y acciones institucionales para cumplir 12 metas a fin de disminuir a 40 % la pobreza y a 9 % la pobreza extrema en primer infancia; reducir a 8 % la desnutrición crónica; a 5 % la anemia y la prevalencia de sobrepeso y obesidad de 5 años; así como incrementar a 75 % la lactancia en la primera hora de vida y a 50 % la lactancia materna exclusiva en menores de seis meses.

También se requiere lograr que 90 % de infantes de 1 y 2 años reciban las vacunas que les corresponden; aplicar el Tamiz neonatal al menos al 90 % de los recién nacidos y darles atención especializada. Otro punto es la urgencia de incrementar a 90 % los menores de 5 años con adecuado desarrollo; lograr que el 20 % de 3 años reciban educación inicial; asegurar que el 85 % de niños que a partir de los 3 años reciban educación preescolar; alcanzar al 30 % de las familias con niñas y niños menores de 6 años con programas de habilidades parentales para crianza cariñosa y sensible.

Otro punto importante es lograr que el 90 % de los menores estén inscritos en el registro civil antes de cumplir un año, ya que en la actualidad 78 mil 034 menores de un año no cuentan con acta de nacimiento; además es importante avanzar en la erradicación de todas las formas de violencia; incrementar el 10 % la participación de padres y madres en actividades de juegos con sus hijos e hijas.

Voces de activistas y especialistas

A partir de las estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), en el 2018 en los servicios de salud había una carencia que alcanzaba el 35 % de los niños y niñas menores de cinco años; en el 2020 subió al 49.40 % y en el 2023 la estimación asciende al 75.58 %, demostrando que en seis años se duplicó.

El reto es no aumentar la pobreza, sino reducirla y ante ello se propone la universalización de los servicios de salud, pero se requiere mayor coordinación entre las instituciones públicas, lamentablemente hay 78 mil 034 niñas y niños, sin actas de nacimiento.

Odalis Madaí Alcázar Gordillo, nutrióloga y maestrante en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), cita que es preocupante el que en el estado existan 142 mil 567 niñas y niños en desnutrición crónica, y la exigencia es que las instituciones públicas generen las soluciones, las cifras son alarmantes porque de no atenderse habrá más problemas en el crecimiento y les generará mayores problemas de salud cuando sea adulto o adulto mayor.

“La llamada de atención es a los padres de familia a buscar ayuda, tienen que saber que la alimentación sana no tiene que ver con hacer dietas o comer solo frutas y verduras”.

De acuerdo con Alcázar Gordillo las escuelas deben eliminar los alimentos chatarras, los dulces y refrescos embotellados. Las acciones tienen que ser evaluadas y medibles por parte de las instituciones públicas, porque cada vez en consulta atiende más casos complejos de niños con diabetes, con obesidad, sobrepeso, dislepidemia, con colesterol alto. Los primeros educados tienen que ser los padres, tiene que haber solución para quienes no tienen seguro social, los gobiernos deben tomar muy en serio este problema.

La diputada local Cecilia López Sánchez, vicepresidenta del Congreso del Estado, comentó que Chiapas es de los estados que ha disminuido la pobreza, pero hay un sector que aún presenta la lacerante situación, familias completas en condiciones de pobreza. “Los programas sociales deben mejorar las acciones para abatir la problemática, hay que reforzar las acciones de prevención de la desnutrición, generar a la vez, espacios de participación y capacitación para que tengamos niños y adultos sanos”.

En su momento, la abogada y activista por los Derechos de las Familias, Laura León Carballo, explicó que la pobreza en la infancia es preocupante. “Todos somos distintos pero tenemos derechos para que se respete. Hay que señalar que se debe también erradicar el trabajo infantil, muchos de los que colaboran con sus familias tienen que trabajar para mejorar los ingresos familiares, los daños a la salud tienen que corregirse desde la infancia, y para ello se tienen que diseñar distintas políticas públicas”.

Por su parte, la abogada y activista a favor de las familias, Alejandra Soriano Ruiz, dijo que las condiciones de la pobreza es un tema pendiente que es real, existe y constituye grandes problemas. “La niñez debe vivir una vida libre de violencia, que puedan seguir estudiando y que el acceso a la educación sea el punto de partida para eliminar exclusiones, la violación o negacion de derechos, que todos tienen y pueden mejorar su futuro”.

Finalmente, la académica de la Universidad Autónoma de Chiapas, Patricia de los Santos Chandomí, expuso que la pobreza de las infancias tiene que ver con la negación a los derechos de la mujer. “Por ejemplo la planificación de la familia, métodos anticonceptivos y hay una espiral de la violencia hacia las mujeres, sobre todo en las indígenas. Empieza con los matrimonios forzados, con la venta de niñas, cuando las entregan a los 13 años, no sabe qué les va a pasar, lo que ocurre es una violación, embarazo no deseado y no planeado. No deciden el espaciamiento entre un hijo y otro; se asocia a la pobreza a la marginación y exclusión del bienestar pero sin duda los cambios tienen que ver con políticas públicas y con voluntad”, citó.

