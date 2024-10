La seguridad; uno de los temas prioritarios en municipios de Chiapas

Uno de los temas prioritarios en los 124 municipios es la seguridad y se deberá generar con la coordinación de los tres niveles de gobierno, aplicar la ley para garantizar la justicia y la paz, afirmó la abogada Alejandra Soriano.

El tema es complejo, de índole federal, particularmente local y municipal, los tres órdenes de gobierno tienen responsabilidad, en Chiapas estamos viviendo una situación compleja, y esperamos que sea una realidad una de las apuestas de la presidenta de la república, Claudia Sheimbaum, de reducir la comisión de los delitos de alto impacto, tiene que haber efectividad en el combate a la delincuencia y condiciones de seguridad.

Alejandra Soriano, fundadora de la Red por la Paridad Efectiva (REPARE), fundadora en Chiapas del Partido de la Revolución Democrática y defensora de derechos de las mujeres, dijo que los 124 ayuntamientos tienen que sumarse a la estrategia de seguridad que va a implementar el gobernador electo Eduardo Ramírez Aguilar a partir del 8 de diciembre cuando tome posesión, los municipios tienen que estar a todo con lo que están planteando los ejecutivos federal y estatal.

Consideró que la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incorporar la Guardia Nacional a la Secretaria de la Defensa Nacional deberá ayudar a la seguridad de los estados y municipios, tiene que haber resultados en Chiapas, una de las principales exigencias que tenemos en el estado es sin duda la seguridad.

Así como tiene que haber obra pública, transparencia, rendición de cuentas, fuentes de empleo, mejor educación, salud, atención al campo, el emprendimiento y otros rubros, al que tienen que sumarse los nuevos 40 diputados, tienen que generar mejor coordinación para la seguridad, además, la gente que tiene empleo tambien evita que sea presa de la delincuencia, sin seguridad es muy complejo generar nuevos empleos y mejor economía, enfatizó Alejandra Soriano.

Si no se resuelve la seguridad, si no se garantiza la tranquilidad para la población, se corre el riesgo de que empresa cierren sus puertas, los negocios viven con la incertidumbre y es fundamental que se aplique la ley desde lo municipal, estatal y federal, cero impunidad pero también hay que atacar las causas, también implica que haya incentivos que favorezcan el emprendimiento, subrayó.

En esta estrategia de hacer frente a los problemas sociales tiene que atenderse las necesidades de la población, y en ese sentido, la LXIX Legislatura Local deberá tener algo compromiso con Chiapas, un trabajo de presentación de iniciativas a favor de los derechos de las mujeres, el reconocimiento de derechos, como la creación de la ley de cuidados en el estado y crear el Sistema Estatal de Cuidados, el reconocimiento del trabajo doméstico, garantizar un la union legal entre personas del mismo sexo, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la identidad, que los ayuntamientos presenten planes de desarrollo y enfocado al cuidado del medio ambiente.

Un tema que ha lacerado a muchos municipios es la reelección y en Chiapas tenemos que decir no a la reelección, esperamos que los presidentes municipales no se reelijan, que no conviertan a los ayuntamientos en su propiedad o franquicia, sancionar la violencia política en razón de género, también se debe ponderar el trabajo de las mujeres y garantizar la Paridad de género ni designar a esposa, hijas y mujeres parientes de los alcaldes, que los cargos inmediatos no sean para familiares, no a la simulación, no heredar los cargos y eso ya bien tiene que ver con la gobernabilidad, subrayó.

