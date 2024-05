De profesor a cuidar a sus nietos: la vida de un jubilado

Don Antonio Díaz Jiménez, originario del municipio indígena de Chanal, a los 70 años de edad, jubilado desde el 2006 tras 31 años de docente en la Escuela Secundaria Federal Adolfo López Mateos en Tuxtla Gutiérrez, cuenta que no se acostumbraba a una vida fuera de las aulas, requería de una actividad y se dedicó a cuidar a sus nietos, a ser empleado en la tienda de un amigo suyo y ahora vive sólo porque hace seis años falleció su esposa también maestra.

Al jubilarme de mi centro de trabajo me dediqué a otras cosas, mi vida fue trabajar en la tienda de un amigo, cuatro años y medio estuve ahí, luego me dediqué otros años a cuidar a mis nietos, a llevarlos al kinder, a la escuela primaria, un promedio de seis años me dediqué a cuidar a los tres nietos, ahora cobra una pensión de 17 mil pesos, cobra 8 mil 500 de sus pensión y otra cifra similar por la pensión de mi esposa recién fallecida.

Recibe la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores por 3 mil pesos mensuales y 6 mil pesos quincenales, además, está demandando el pago del bono anual para los pensionados y jubilados de la sección VII del SNTE suspendidos desde el 2019 y que corresponden por año mil 750 pesos, le deben por concepto de bonos la cantidad de 10 mil 500 los o más, toda vez que por año debe haber un aumento de 250 pesos.

Su domicilio es en Tuxtla Gutiérrez, salió de Chanal a los ocho años de edad, contó con la oportunidad de estudiar la primaria, secundaria, la prepa y la escuela normal, ya jubilado cuidó de sus tres nietos, de sus tres hijos, dos mujeres y un hombre, ahora se siente solo porque vive solo, cada quien de sus hijos tiene su propia casa y familia, radica en el barrio La Lomita en la capital del estado.

Cuando empezó a laborar de dice corrió con suerte porque su plaza le salió en Tuxtla Gutiérrez, en la Escuela Secundaria Federal Adolfo López Mateos, muchos de sus compañeros hacían, cambios, permutas, pero el seguía ahí, pudo sostenerse toda su carrera 31 años de edad y jubilarse cuando lo consideró conveniente, explicó.

Luego del fallecimiento de su esposa, que se jubiló un año antes que él, solicitó que le entregaran a él su pensión y así ocurrió, a sus 70 años de edad se siente con buen ánimo, buena salud, con buena emoción y aún cuando vive sólo porque sus hijos tienen su propia familia, el profesor jubilado de Chanal Antonio Díaz espera seguir disfrutando de su pensión y con buena salud.

