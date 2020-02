La vida del SNTE, bajo la lupa nacional e internacional

La organización Maestros por México, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), hizo un llamado a la secretaría del Trabajo y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, contribuyan a la lógica de transformación y democratización de esa agrupación que aglutina al magisterio en el país.

Encabezados por el maestro Fortino Vázquez Pérez, Carlos Alberto Saldaña, Francisco Javier Canizales, José Alfredo Moreno y exponen que es trascendental la decisión que probablemente tomará el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje el próximo miércoles respecto a las modificaciones estatutarias "en lo oscuro" realizadas por la cúpula del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.









Subrayó que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje subirá al pleno este tema que proviene de un "entuerto" confuso e incongruente que Alfonso Cepeda armó para intentar perpetuarse en el poder, el cual, además, pone candados a la elección de los integrantes de las diferentes instancias sindicales.

Enfatizó que la nueva Ley Federal del Trabajo plantea una reestructuración completa del sindicalismo, con transparencia, voto libre, secreto, universal y representación democrática; lo que hagan o dejen de hacer los sindicatos como el SNTE, así como sus actividades respectivas, sobre todo, después de la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, estará bajo la lupa de México y el mundo.

Subrayó Fortino Vázquez que ahora es cuando las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, cristalizados en mayo del 2019, deben verse reflejados en la vida sindical, tal es el caso del SNTE, cuya dirigencia interina se resiste a sujetarse a los nuevos lineamientos legales.





La dirigencia nacional del SNTE en avezada por Alfonso Cepeda, tuvo el desatino de realizar a destiempo la modificación de los estatutos que rigen la vida interna del sindicato; solo las bases tienen la autoridad y el derecho de cambiar los estatutos, nadie puede suplirlos.





Los sindicatos tienen la obligación de democratizarse, en ello coincidimos con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, siempre y cuando tengamos un árbitro imparcial, lamentablemente el SNTE las asambleas estatales efectuadas en Nuevo León y Tlaxcala, este año, no cumplen no cumplen con la legalidad, en tanto que la dirigencia no será juez, ni parte, ni deberá decidir quiénes votan y quiénes no, y quiénes pueden ser votados y quiénes no, puntualizó.

"La actual dirigencia del SNTE, contra la voluntad de las bases, pretende perpetuarse en el poder, en contra de las legislaciones y en contra de los tratados internacionales, lo que seguramente no lo vamos a permitir, el magisterio exige respeto a sus derechos".

/TG