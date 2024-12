La violencia en Chiapas impacta las expresiones religiosas

La violencia que afecta a diversas regiones del estado ha comenzado a impactar también en las expresiones religiosas, según lo señaló el padre Gilberto Hernández García, asesor de la Pastoral Social y director de Cáritas. Manifestaciones tradicionales como peregrinaciones, procesiones y otras actividades de religiosidad popular han tenido que adaptarse o, en algunos casos, limitarse debido a los riesgos de seguridad.

El padre Hernández mencionó que la población chiapaneca, caracterizada por su profunda fe, ha buscado alternativas para mantener vivas estas tradiciones. “Por ejemplo, si no se puede realizar una peregrinación desde Villaflores hasta Tuxtla, se modifica el recorrido partiendo desde un lugar más seguro. Lo importante es que no se detiene. Estas manifestaciones no son actos automáticos, sino expresiones de una fe profunda que reflejan el deseo de seguir con la vida normal, protegidos por su creencia en la Virgen de Guadalupe”, explicó.

Sin embargo, estas adaptaciones no han podido evitar que el clima de inseguridad afecte la convivencia y el ánimo de las comunidades religiosas. Según el sacerdote, la violencia no solo ha alterado el ritmo de las celebraciones, sino que también ha puesto a prueba la convivencia humana, obligando a las personas a buscar fortaleza en su fe.

En relación con el cambio de administración estatal, el padre Hernández expresó esperanza en que las nuevas autoridades implementen estrategias más claras y efectivas para combatir la violencia. “Han sido seis años de silencio y desatino, de no saber por dónde actuar. La gente desplazada y quienes han perdido a familiares sienten que ha habido indolencia por parte del gobierno saliente”, señaló.

El sacerdote subrayó la importancia de que el nuevo gobierno local colabore estrechamente con las estrategias federales de seguridad y que los esfuerzos se traduzcan en resultados tangibles para la ciudadanía. “Esperamos que las nuevas estrategias permitan que la población recupere la confianza y experimente la seguridad que tanto anhela”, concluyó.

