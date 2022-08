La zona dorada de Tuxtla se ve beneficiada en la temporada de vacaciones

En esta época de vacaciones los sitios ubicados en la 15 poniente de la ciudad mejor conocido como la "Zona Dorada" se han visto beneficiados con el incremento de personas que asisten a los más de 10 establecimientos que ahí se ubican. No obstante entra el dilema estudiantil pues son los padres quienes actualmente se encuentran peleando por las cuotas en las escuelas y son los hijos quienes gastan más en dichos sitios, según afirman los ciudadanos.

No es difícil darse cuenta que en esta temporada de vacaciones se cuenta con más presencia de visitantes en la llamada zona de antros, el lugar que comienza con su espectáculo a partir de las 21:00 horas y puede llegar a terminar incluso hasta las 3 de la mañana de los fines de semanas, por lo anterior, negocios como Jack, Hades, Ninis entre otros afirman ver este incremento que incluso ha sido positivo para ofrecer más empleos.





Te puede interesar: Trenecito Turístico vuelve a recorrer las calles de San Cristóbal





“Si desde la llegada de las vacaciones el lugar ha sido más visitado por jóvenes, tenemos prácticamente el doble de clientes por día ya que en la siguiente mañana no hay clases o actividades escolares, por lo cual, muchos deciden aprovechar las vacaciones para salir y divertirse. Esto nos ha ayudado mucho, ya que necesitamos más cocineros, más meseros y más personal lo que significa empleo para la gente de Chiapas” Jared Aquino, gerente.

Aunque el impacto ha sido positivo para estos lugares, un sector de la población no está contento, pues afirman que mientras sus padres se encuentran peleando por el tema de las cuotas estudiantiles en las escuelas, ellos gastan mucho más en esos sitios por lo cual no les parece congruente lo que están viviendo en estos momentos.





Desde la llegada de las vacaciones estos lugares han sido más visitados por los jóvenes / Foto: Archivo | El Heraldo de Chiapas





“Una cuenta normal en esos lugares está arriba de los dos mil pesos, sé que cada uno gasta su dinero como gusta pero no me parece congruente este tipo de decisiones que se toman, a veces los jóvenes no ven más allá y por eso hacen lo que hacen” Víctor Lara, padre de familia.

Cabe señalar que este no es el único sitio que se ha visto beneficiado en esta temporada de vacaciones sino que también las plazas comerciales incrementaron sus visitantes en esta última semana en la capital chiapaneca.