Lamenta IEPC hechos violentos en Oxchuc

El presidente de la Comisión Provisional de Sistemas Normativos Internos del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Edmundo Henríquez Arellano, lamenta los hechos de violencia que se han suscitado en el municipio indígena de Oxchuc en el norte de Chiapas, en el marco del proceso electoral que llevan a cabo los pueblos y comunidades para la elección de sus buenas autoridades municipales.

De acuerdo con el consejero general, el IEPC en todo momento ha privilegiado la búsqueda de los consensos con los pueblos y comunidades indígenas de Oxchuc para lograr reponer la elección de sus nuevas autoridades municipales, tras interrupción de la asamblea general del 15 de diciembre del 2021, por hechos de violencia, impidiendo así la conclusión del proceso electoral del año pasado.

Por mandato de febrero de este año del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, las comunidades deberán realizar nuevo proceso electoral para elegir por sistemas normativos internos a los integrantes de su nuevo ayuntamiento, sustentado en sus estatutos internos, en los que deberán estarán el método, el día y el lugar de las elecciones.





Henríquez Arellano añadió que todos sabemos que el segundo proceso electoral en Oxchuc por sistemas normativos internos se interrumpió por hechos de violencia durante el desarrollo de la asamblea electiva, y ahora de nueva cuenta, el IEPC está disponible y ratifica su disposición de construir acuerdos con las comunidades para sacar adelante su proceso electoral.

Ante la petición de ciudadanos de Oxchuc de reconocer al Órgano Electoral Comunitario, el IEPC solicitó las pruebas de que en asamblea hayan sido nombrados, al no cumplirse con ese requisito, el Órgano Público Local Electoral no reconoció esa integración, a la vez se ha recibido una serie de actas de distintas comunidades en la que manifiestan que no existen condiciones para realizar las elecciones.

Cuanta que ha solicitado al presidente del concejo municipal, Luis Sántiz, los documentos que acrediten lo mandatado por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en el sentido de reponer las acciones, toda vez que tiene la obligación de generar las condiciones para llevar a cabo las elecciones por sistemas Normativos Internos.

El IEPC ha actuado con base en las determinaciones del órgano jurisdiccional, pero es preciso decido que diversos actores políticos de ese municipio han impugnado la documentación entregada ante la autoridad electoral por algunos actores políticos, aunque es compromiso seguir coadyuvando en la reposición del proceso electoral por sistemas normativos internos de manera consensuada, respeto a la legalidad, imparcialidad y Estado de Derecho.