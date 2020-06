Lamentable el rechazo a la nebulización, agresión a personal médico y quema de ambulancias

La estrategia de nebulización del sector salud junto con los ayuntamientos, tiene la única intensión de disminuir las poblaciones del mosco transmisor del dengue, cómo también combatir el virus del COVID 19, con la intensión de proteger la salud y cuidar la vida de la población, expuso Hermilo Domínguez Zárate, director de Salud Pública se la secretaría de Salud de Chiapas.

Es lamentable que haya algún sector de la población que se oponga a los trabajos de fumigación contra el dengue que se realiza cada año, no se justifica ningún acto de bandalismo, agresión a trabajadores de la salud y quema de ambulancias, para ello la población tiene que informarse y actuar con responsabilidad cooperando con las medidas de prevención.









La sanitización se inició en los espacios públicos por la pandemia del coronavirus, es falso que ahí se esté esparciendo el virus, peor resulta cuando lo vincula con los trabajos para el control del dengue, en el saneamiento contra el dengue lleva productos químicos diferentes a la estrategia contra el COVID 19, en ambos se pide a la sociedad que permita que los ayuntamientos realizar los operativos para el bien de la sociedad.

Esto es beneficio para el pueblo y es obligación de la secretaría de Salud protegerlo, vamos a poner en sus manos todas estas estrategias para evitar que el dengue siga siendo una noticia epidemiológica, tiene más de 40 años que circula en Chiapas los cuatro cerotipos, en este momento circulan tres, el estado es el número 15 en casuistica, y es una prioridad su combate, expuso.

Los municipios donde se han manifestado algunas organizaciones afortunadamente no son los propietarios en dengue, los de mayor transmisión de la enfermedad son Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, y en este año también Palenque y Pichucalco, pero no tenemos en estos lugares prohibición a la fumigación, añadió.









Ha habido rechazo en los municipios de Simojovel, Huitiupán, Veustiano Carranza, Las Rosas y Totolapan, y sus alrededores, en el resto del estado no hay complicaciones, ahora con el confinamiento por la pandemia tenemos que ser más estrictos en el saneamiento de los hogares, desde el inicio de las lluvias empieza la reproducción del mosco transmisor.

La prevención es fundamental para la salud de la población, sin la participación no sen combate el dengue, de nada sirven las nebulizaciones si las puertas y ventanas están cerradas, el insecticida debe penetrar a la vivienda, para ingresar a las calles la comunidad lo debe aceptar, insistió Domínguez Zárate.

El mosco se combate desde los criaderos, en larvas y cuando se encuentra volando, lamentablemente el rechazo es contra la fumigación contra el virus del Covid-19, pese a la letalidad mucha gente no cree, cuando lo que se necesita es la disciplina social ante la falta de vacunas y medicamentos, dijo.









Llevamos más de 109 días combatiendo el COVID 19, hay experiencias de éxito, suman 13 Clínicas Especializadas para la Atención Respiratoria, el servicio de salud llega a los hogares tratando a pacientes ambulatorios, motitoreando su evolución, subrayó.

/TG