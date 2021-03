Lamentan obispos grupos delictivos infiltrados en la política

San Cristóbal de Las Casas.- "Lamentamos que en los partidos políticos prevalezca la búsqueda de satisfacer intereses personales o de grupo que pervierten el noble fin de la política y que se alejan de las verdaderas necesidades y legítimas expectativas del pueblo. Igualmente nos preocupa lo que muchos hermanos y hermanas de algunas zonas del estado denuncian: que algunos grupos de poder, ligados a actividades delincuenciales, se infiltran en los partidos políticos o los coaccionan mediante el financiamiento de candidaturas a modo para gozar de protección e impunidad".

Lo anterior lo expresaron obispos de la Provincia Eclesiástica de Chiapas conformada por las diócesis de Tapachula, San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez al referir que el próximo 6 de junio, los casi 4 millones de personas registradas en el padrón electoral del estado de Chiapas podrán votar para elegir 163 cargos públicos: 24 diputaciones de mayoría relativa y 16 de representación proporcional, más los 123 presidentes municipales, elecciones "que son un momento especial para expresar de manera crítica, responsable e informada nuestro derecho de decidir quién nos debe gobernar, es decir, quién debe de coordinar los esfuerzos para que, entre todos -sociedad y gobierno-, podamos construir el bien común que Chiapas necesita".

Local Debe usarse la política para el bien común de la sociedad: Obispo

En un comunicado los obispos Jaime Calderón Calderón de Tapachula; Rodrigo Aguilar Martínez de San Cristóbal; Fabio Martínez Castilla de Tuxtla Gutiérrez; además de sus auxiliares, señalaron que desde su misión de pastores, servidores de Cristo y pueblo, dejan ver qué anhelan una sociedad más fraterna, reconciliada y justa, por lo que exhortan a participar de manera libre, consciente y responsable en la vida política "porque nuestro estado y nuestra Patria necesitan de todos nosotros".

Indican han constatado como a lo largo de los últimos procesos electorales se ha generado polarización y enfrentamientos, frutos de apasionamiento desmedido, que han derivado en violencias y muerte, e Incluso en varias comunidades existe un gran dolor acumulado por muertes violentas de muchos ciudadanos en los últimos años, "estemos conscientes que no hay lágrimas estériles y que todas ellas son una silenciosa oración por la justicia y la paz que nuestro pueblo hoy tanto reclama”.

"Los obispos deseamos hacer un atento llamado a todos los candidatos, a todos los militantes partidistas y a todos los ciudadanos: juntos podemos hacer de la próxima jornada electoral un ejercicio ejemplar de ciudadanía, evitando la hostilidad, la descalificación o la violencia. Es una obligación moral ejercer nuestro derecho al voto. Todos debemos de participar en este importante ejercicio de responsabilidad cívica: jóvenes y adultos, mujeres y hombres, habitantes de zonas urbanas y rurales. Por eso, el bien de nuestras familias y sociedad exige nuestro voto consciente, responsable, libre y secreto", enfatizan.





La Diócesis de Tapachula ha pedido a sus sacerdotes y fieles reforzar las medidas preventivas/ Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur





Invitan a que el voto sea consciente con reflexión madura y profunda sobre la situación de los municipio, estado y sus necesidades; "sobre los partidos políticos y su ideología; sobre las

características de capacidad, de servicio y coherencia de vida de la persona de los candidatos. Nuestro voto será responsable si manifiesta un verdadero interés y compromiso en nuestra búsqueda del bien de la comunidad y no de intereses individuales y egoístas. Siempre debemos votar por lo que más conviene para el desarrollo integral de nuestros pueblos", añaden.

Recuerdan finalmente que el voto debe ser libre, no se negocia, no se vende, no se condiciona "pues perjudica el bien común, nuestro voto será secreto si somos verdaderamente dueños de él. Nadie tiene por qué enterarse por quién votamos. Todos tenemos el derecho de defender la privacidad de nuestro voto para evitar rivalidades y para la construcción de un Chiapas más justo, fraterno y solidario. Nuestro voto será para el bien común si recordamos que nuestro voto es por nuestro estado, por nuestro municipio más que por un candidato o un partido".