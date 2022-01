Las caravanas no terminarán en el 2022: CDDH

El Centro de Dignificación Humana A.C (CDDH) advirtió que las caravanas no terminarán mientras los países de origen no hagan políticas migratorias que resuelvan las necesidades de los pobladores en los países del Triángulo Norte de Centroamérica.

Luis García Villagrán, coordinador del Centro de Dignificación Humana A.C, mencionó que las caravanas y la migración no le detendrá nadie, pues es la única manera en la que puede salir todos bien de Chiapas, esto, para librarse de los coyotes para poder avanzar.

“En el tema de las caravanas ahorita hay una pausa y la verdad no creo que paren, pues la necesidad seguirá promoviendo la migración, ya que en sus países de origen no lo hace hasta este momento y la verdad no creo que cambie”, dijo.

Añadió, “los migrantes siguen avanzando con coyotes y muestras de ellos es el accidente del tráiler que le quitó la vida a 56 personas que eran trasladados de manera irregular por territorio chiapaneco y que nadie había visto hasta ese momento”.

Destacó que las caravanas no las organizan los defensores de derechos humanos u organizaciones sociales, sino la necesidad de las personas de encontrar en lugar alejado de la pobreza, inseguridad y donde puedan ser útiles para la sociedad.





Aseguró que la estación migratoria “Siglo 21” sigue siendo la cárcel migratoria más grande de los países del Triángulo Norte, de Centroamérica y Sudamérica.

“Las caravanas son y seguirán siendo la única manera que los migrantes encuentran para salir de Tapachula y alcanzar los Estados del Norte del territorio nacional a donde los están mandando las autoridades mexicanas” abundó.

Aseguró que la autoridad fue superado por los flujos migratorios que llegaron a Tapachula y no a todos les dieron una respuesta, pues cientos no pudieron obtuvieron un pase de salida QR para dejar la ciudad.

“Los migrantes se sigue reuniendo, sigue ingresando por la frontera sur y en algún momento se volverán organizar para salir en caravanas, pues ya encontraron la manera de poder avanzar por territorio nacional”, finalizó.

Cabe señalar que en el año que terminó al menos 10 caravanas salieron de Tapachula de llegar al centro del territorio nacional, pero sólo dos alcanzaron su objetivo, esto, por el respaldo de activistas de derechos humanos.