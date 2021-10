Las empresas fueron agotando sus reservas por el Covid-19: Carlos Cruz

La pandemia del Covid-19 ha obligado a las empresas de Chiapas a ser innovadoras, a ofertar sus productos bienes y servicios de manera virtual, en redes sociales y mover sus oficinas a casa, han realizado un gran esfuerzo para mantener la planta productiva, aunque la han disminuido, el propósito es no cerrar, sus sostienen con sus propios recursos, afirmó el presidente del Centro Empresarial de Chiapas, Carlos Cruz Coutiño.

Hay empresas que han bajado su planta laboral de 17 trabajadores a tan solo 4, a veces ni los cuatro realizan actividades permanentes pero tienen que estar ahí para cuando surge alguna demanda de servicios, bajó la demanda de obras para empresas y subió el precio del acero, así que complicó el panorama, el esfuerzo es mayor porque además de pagar salarios, hay que cumplir con las demás prestaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo, añadió.





El sector empresarial es estratégico, somos generadores de fuentes de empleo, reactiva la economía, la pandemia vino a generarnos una gran sacudida que ha sido como un jalón de orejas para todos, veníamos acostumbrados a una rutina de desempeño laboral y empresarial, cada quien sabía como moverse, de repente se cerró todo, nadie estaba preparado para ello, ni el sector público, ni el privado, primero nos preocupamos por condiciones de sanidad, de resguardo, las empresas fueron agotando sus reservas y se hicieron ajustes en la planta laboral, explicó.

Algunas empresas cerraron, algunas ya no abrieron, no hay cifra real de cuantas están en esta condición, en el Sindicato Patronal solamente se asocian empresas legalmente constituidas, no comulgamos con el ambulantaje, cuando el gobierno construye obras se benefician los 30 segmentos de la economía, cuando el gobierno no invierte gran parte del sector productivo se hunde al no fluir el dinero.

Nuestro compromiso es generar empleos pero cuando la demanda de nuestros servicios así lo permite, por pandemia disminuimos personal, hay quienes han operado muy bien con actividades no presencial, algunos cambiaron de giro, ha habido un reacomodo muy grande, afortunadamente se mantienen gran parte de la planta productiva, cada una de las 250 empresas mantiene en promedio 20 empleos, aunque hay empresas que tienen 4 o 5 personas pero hay quienes tienen de 80 a 100, explicó.





La pandemia del Covid-19 ha obligado a las empresas de Chiapas a ser innovadoras, a ofertar sus productos bienes y servicios de manera virtual / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Cruz Coutiño destacó que la iniciativa privada tiene un espíritu de compañerismo, el financiamiento de las empresas es con sus propias ventas, con los contratos de obra, con la clientela, con las ventas del comercio, tenemos un dinamismo en las actividades, la apuesta es siempre estar muy activos, las oficinas del Centro Empresarial de Chiapas se sostienen con las cuotas de los socios, tenemos una apertura a los nuevos empresarios jóvenes al sector.

Finalmente, dijo que la propuesta del gobierno federal de grabar a los mayores de 18 ante el Registro Federal de Contribuyentes es un absurdo, es una medida no adecuada, seguramente quieren ampliar al número de personas cautivas, no es esa la forma, quien tiene una actividad debe darse de anta, pero no por cumplir 18 años, con esta medida tendrían que obligar a pagar impuestos a los Jóvenes Construyendo el Futuro y a los beneficiarios del programa nacional de Becas Benito Juárez.