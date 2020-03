Las mujeres no han enloquecido, solo exigen sus derechos: diputadas chiapanecas

La LXVII legislatura del Congreso del Estado celebró sesión extraordinaria presidida por la diputada Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, este viernes 6 de marzo para que todos los grupos parlamentarios fijaran su postura en relación con la problemática que enfrentan las mujeres en el estado y en el país, en vísperas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pero a la vez, exigir justicia y castigo a los agresores de las mujeres, así como protección a las víctimas y sus familias.

En ese sentido, la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Janette Ovando Reazola, expuso que la mujer sufre todo en todos los espacios, hay mucho dolor porque no se entiende la participación de las mujeres en la vida política, económica y social, también por la falta de acceso de las mujeres a la justicia lo que genera impotencia para enfrentar a esas condiciones en desigualdad.





Disminuir la violencia contra la mujer es todavía una meta por alcanzar. En el #DíaInternacionaldelaMujer analizamos los desafíos pendientes para lograr la igualdad de género. https://t.co/Hlnjeb3jrH pic.twitter.com/ecqYVaOimA — Banco Interamericano de Desarrollo (@el_BID) March 7, 2020





A su vez, la diputada Rosa Netro Rodríguez, de Chiapas Unido, enfatizó que falta mucho por hacer en los derechos y en la igualdad de género, sin la participación de la mujer las cosas no serían igual, hay muchos obstáculos que les impone el sistema económico y político, son víctimas del machismo y del patriarcado.

Por Encuentro Social, la legisladora Silvia Torreblanca Alfaro, añadió que las mujeres deben vivir sin discriminación, ni maltrato, no puede haber desarrollo si no participan hombres y mujeres en igualdad de circunstancias, somos iguales ante la ley, pero la igualdad no existe, persiste la violencia en agravio de mujeres y niñas que las coloca en situaciones extremas y de riesgo, exijo leyes que castiguen la violencia, así como una política pública de género.

Mientras tanto, la diputada Aidé Ocampo Olvera, por el Partido Revolucionario Institucional, dijo que en vísperas del paro nacional un día sin mujeres en México existen muchas exigencias para eliminar la discriminación y plena participación en todos los ámbitos, exigir justicia, investigación y castigo a los feminicidios.





Lee también: Ayuntamiento de Tapachula se sumará al paro nacional de mujeres





Durante su exposición, la diputada Patricia Ruiz Vilchis, por el Partido del Trabajo, exhortó a la sociedad a respetar a las mujeres, por que ser mujer es ser luz y dar vida, pero también sinónimo de lucha constante. En ese sentido, Valeria Santiago Barrientos, del PVEM, refirió que cada día una mujer gana una batalla, pero darles relevancia a los objetivos por alcanzar, cambiar paradigmas, roles, estereotipos y la usurpación de funciones.

Finalmente, por el Movimiento de Regeneración Nacional, la diputada Adriana Bustamante Castellanos, dijo que las mujeres no estamos dispuestas tolerar las agresiones, los feminicidios y hay una gran conciencia femenina, por lo que se guardó un minuto de silencio por las mujeres y las niñas víctimas de feminicidio. No intervinieron las diputadas del PRD, ni Mover a Chiapas.

La secretaria de Igualdad de Género del gobierno del estado, María Mandiola, dijo que la labor en defensa de las mujeres no está terminada, la batalla hay que darla todos los días en todos los ámbitos de la vida social, el llamado es a despertar conciencias y movilizar voluntades para exigir los derechos que sean negados, la lucha no la detiene la represión, ni el patriarcado.

Mientras tanto, la presidenta municipal de Villacomaltitlán, Daniela Estrada Choy, exigió garantizar los espacios de participación política, económica y social para las mujeres, para lograr un estado y municipios incluyentes y de prosperidad, donde se privilegie la paz y la justicia para las mujeres y niñas.





#UnDíaSinNosotras

En México, el próximo lunes 9 de marzo, las mujeres han convocado a un paro nacional en protesta por los feminicidios y la violencia contra la mujer en el país. https://t.co/KNwxXovA4a pic.twitter.com/uFL4rVRi2b — Arte y denuncia (@arteydenuncia) March 7, 2020