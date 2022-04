¿Las propinas se están volviendo un hábito u obligación? Te contamos

Desde antes de que terminara el 2021 mucha gente se había pronunciado con la situación que refiere a que algunos establecimientos cuando te envían la cuenta, el precio total ya viene incluido con la propia, por lo cual, esto es una mala práctica que incluso es castigado por la PROFECO, pues el servicio es opcional y únicamente depende del consumidor si lo paga como se debe, no lo paga o incluso da más de lo que debe de ser. Ante esto, las personas tienen comentarios divididos sobre cómo debe ser la cuenta.

Cada vez son más los restaurantes de la capital chiapaneca quienes usan esta práctica de mandar la cuenta completa con el precio del servicio incluido, esto sirve para minimizar sus gastos y asegurar que los trabajadores cobren el salario mínimo, por lo cual, se le considera una mala práctica y es que los restaurantes están obligados a pagarle un sueldo mínimo fuera de las propinas.





Lee más: ¡Feliz Día del Taco! Estás son las taquerías más visitadas





Esta situación se va a haciendo más normal a tal grado, que algunos meseros no tienen un sueldo y únicamente salen con las propinas del día.

Cabe señalar que la situación anterior no pasa en todos lados, algunos de los trabajadores si cuentan con un sueldo y la propina se reparte al final del día como algo extra con todos los empleados incluido cocineras, hostess y trabajadores de reparto, por lo cual, el servicio que se le da a los meseros les ayuda a regular aún más sus sueldos mínimos para tener un mayor ingreso, por lo anterior, las personas están de acuerdo en que el pago sea obligado aunque fuera lo mínimo (10%).

“Yo fui mesero mucho tiempo, así trabajé durante la universidad y como me enojaba cuando trabajábamos todo el día y solamente te daban 15 pesos de propina cuando la cuenta fue de arriba de mil, ahora que están haciendo esto, ayudará a muchísimos a saber respetar el servicio de un mesero” Lidia Cruz, maestra.





Cada vez son más los restaurantes de la capital chiapaneca quienes usan esta práctica de mandar la cuenta completa con el precio del servicio incluido / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





“Es un tema muy complicado, a veces se lo merecen, a veces no, pero creo que ponértelo de manera obligada es peor pues no te dan opción de elegir si no estuviera mal, entonces no tendría nada que ver la Profeco, ni sería una mala práctica” Dulce Alejandra, vendedora.

“Son temas que realmente siempre serán dos bandos los que opinan, a veces ayuda o veces perjudica pues los jefes lo usan para no pagarles sus sueldo base y así se lo ahorran, creo que debe ser obligado pero que estén también percibiendo un sueldo realmente es un tema muy complicado” Hector Bond, profesor

“Hay muchas cosas detrás de esto, en los restaurantes te das cuenta, pero en los antros cuando ya estás tomado ni sabes que pagas, las propinas deben ser opcional pues no es algo que sea obligatorio, incluso si no quieres un mesero podrías pararte a obtener tú las cosas” Marcos Juárez, estudiante.