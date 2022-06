Lenguaje de señas debe incluirse en el sistema educativo: Fayteck Saldierna

El maestro Fayteck Saldierna, fundador de Manos que Hablan Chiapas e intérprete de lengua de señas mexicanas sostiene que el Estado Mexicano tiene una gran deuda con la población con discapacidad auditiva y de lenguaje, debería el sistema educativo incluir la enseñanza del lenguaje de señas, en Chiapas solo dos escuelas particulares han adoptado la materia de lenguaje de señas y está lengua es tan importante como las otras, necesitamos ser una sociedad incluyente.

El 10 de junio es el Día de Lenguas de Señas Mexicanas no es universal, cada país cuenta con su lengua de señas, que maravilloso hubiese sido que la lengua de señas hubiere sido universal para que las personas sordas de cualquier país pudiesen comunicarse entre ellos, es un día especial para muchas personas que lo necesitan, explicó en entrevista.





Maestro Fayteck Saldierna, fundador de Manos que Hablan Chiapas, e intérprete de lengua de señas mexicanas / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





"Yo sé lengua de señas, es mi lengua materna por una necesidad muy enorme, somos voz se personas sordas ya que mis dos papás son sordos, mamá, papá. Desde chiquito yo me veo en la necesidad como poder ayudar a una persona con discapacidad auditiva, la lengua de señas para mí fue mi primera lengua materna que tuve la necesidad de aprender para poder ser la voz de muchísimas personas huy en día", añadió.

En sus oficinas, narró que ha sido la voz de familias completas, con personas que tienen la discapacidad auditiva, o personas sordas en México como en Chiapas, el aprendizaje es como cualquier otra lengua materna, como cualquier otro idioma, es fácil, simplemente se debe tener el interés de aprender porque si se aprende un idioma más y luego no le interesa obviamente no se va a entender, ni habrá la iniciativa de lograr más allá de lo que se requiere.

Su aprendizaje es muy fácil ya que es el único idioma que se puede hablar con las manos al mismo tiempo hablar otro idioma, se puede hablar dos idiomas al mismo tiempo, la sociedad le ha dado muy poco valor e importancia; en el 2016 ya se consideraba como un idioma más y una lengua materna más que le da más valor y con ello vemos más la inclusión, hemos visto un avance pero nos falta muchísimo, destacó Saldierna.

Desde su institución que el 17 de agosto cumple siete años impartiendo clases de lenguaje de señas mexicanas a personas con discapacidad auditiva y personas oyentes, realizará eventos musicales como entrega de despensas, integración y conferencias hacia la comunidad sorda, ya que somos la única institución a nivel nacional que no le cobra ningún centavo a personas con discapacidad auditiva ya que vengo de dos padres sordos y he visto como les han cerrado las puertas fácilmente, no ha sido fácil para ellos romper barreras.





Este cierre de puertas es por no tener la capacidad de comunicación fácilmente, es lamentable, no existe una cifra o un número de personas con discapacidad auditiva y de lenguaje en Chiapas pero el estado ocupa el primer lugar, es una discapacidad que no es visible, hay que ponerle demasiada atención, una persona sorda necesita ayuda, siempre se tocará su oído y oreja indicando que no escuchan y hay quienes portan ropa con lenguaje de señas, hay personas autodidacta que aprenden bien sin haber tenido maestro, tienen el poder de leer los labios y aprenden a escribir, abundó el profesor.

Esta lengua se distingue de las otras porque se habla con las manos siendo muy fácil compartir, con una seña se pueden decir frases o palabras por ello es tan importante que la sociedad lo aprenda para ser incluyentes; Manos que Hablan está presente en 10 Estados donde mucha gente se prepara para la vida, en Chiapas la materia de lengua de señas solamente se imparte en la Escuela Descartes y American School, donde Saldierna imparte clases, en la capital un 95 por ciento del alumnado le interesa, el 5 por ciento no manifiesta interés impartiéndose desde hace 3 años.





El sistema educativo debería aplicar la materia para la inclusión de las personas con discapacidad auditiva o personas sordas, tienen el don del habla, la discapacidad no es enfermedad; por parte del Estado Mexicano no existen terapias de enseñanza para las personas con discapacidad, el 85 porciento de las personas sordas no terminan la primaria, el empleo para este tipo de personas es muy bajo puesto que las empresas no saben cómo comunicarse, como ayudarles, la deuda es fuerte y demasiado, hay que tomar la iniciativa de aprender en lenguaje de señas, no lo veo lejos ya que en siete años he visto mejoras pero nos falta mucho trabajo, somos más empáticos pero hay deudas, no debemos juzgar, puntualizó.