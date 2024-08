¡Lenguas originarias de Chiapas en riesgo de desaparecer!

Las lenguas maternas cakchiquel y mochó, son las lenguas maternas minotitarias en riesgo latente de desaparecer, ya quedan pocos hablantes, mucha gente de estos grupos lingüísticos ya no se autoadscriben indígenas por no hablar su lengua originaria, lamentablemente le siguen los chujes, jacaltecos y canjobales, también minoritarios que requieren una gran atención del Estado Mexicano para su recuperación, reclama la vicepresidenta del Congreso del Estado, Cecilia López Sánchez, diputada local indígena de Oxchuc.

La población indígena representa el 30 por ciento que se auto adscribe y que aún habla su lengua materna y partamos nuestros trajes regionales, aunque hay otro sector de la población coberturado por la aculturación, muchos quieren seguir siendo indígenas pero ya no hablan su lengua y ya no portan su traje, también hay otro grupo poblacional que está en ese dilema si son o no indígenas, una población mestiza.

Unicamente en Chiapas quedan 8 mil hablantes dispersados en todos los municipios de la lengua acateko / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Creo que para fortalecer el crecimiento y desarrollo de nuestros pueblos indígenas tenemos que fortalecer la cultura, la diversidad de Chiapas, pero sobre todo, evitar la exclusión, la discriminación y el racismo para con nuestros pueblos indígenas de Chiapas, un millón 500 mil personas en doce pueblos originarios, indicó en entrevista.

Ellos por supuesto tienen una cultura viva, milenaria, una organización social, pacífica y cultural en todos los sentidos, creo que es importante fortalecerlo desde ahí, para ver cuál es la profundidad de esta cultura para diversificar, para que lejos de vernos como una cultura inferior o como cultura no pensante, tenemos que ver una cultura que fortalece Chiapas y México, indicó.

Desafortunadamente hay actitud colonialistas, actitudes de racismo y discriminación, hoy en día jóvenes que hablamos tseltal por supuesto que prefieren negar su identidad por causa del racismo, discriminación y actitudes que los han golpeado fuertemente, y ellos prefieren negar su identidad y se han pasado a un proceso de culturalización, esa es una de las causas principales por las que se ha ido perdiendo varias lenguas, reiteró López Sánchez.

Estamos perdiendo varias culturas, grupos culturales, grupos étnicos que ya solamente quedan nueve hablantes, cuarenta hablantes, de los doce grupos étnicos nos estamos reduciendo a diez, estamos hablando de los chujes, jacaltecos, mame, canjobal, hay localidades donde solo las personas adultas mayores son los que mantienen la lengua materna.

Más bien creo que las causas ha sido evitar el racismo, la discriminalización, y vernos en como chiapanecos, es fundamental la unidad, tan solo la lengua acateko quedan uno 8 mil hablantes dispersados en todos los municipios, en la comunidad La Gloria en La Independencia donde hay unos 2 mil hablantes que no han sido reconocidos, tenemos que vernos como chiapanecos y fortalecer las culturas.

