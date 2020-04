¡Les vale! iglesia evangélica no hace caso a las recomendaciones por contingencia de COVID-19

San Cristóbal de Las Casas.- Son las iglesias evangélicas que aún no han recibido las recomendaciones hechas por la Secretaría de Salud Federal y Estatal, ya que este fin aún cuando se ha declarado la fase dos de la pandemia por el COVID-19, se congregaron en su mayoría de la zona norte de San Cristóbal, al cual acudieron elementos de Protección Civil para recordar los riesgos que esto genera.

Y es que en un comunicado emitido por la presidenta de San Cristóbal dirigido a iglesias, asociaciones y agrupaciones religiosas, les hacen saber que deben sumar a las recomendaciones, sin embargo iglesias como “Jesucristo en la Resurrección”, “Jesús el Buen Pastor”, “Solo cristo Salva”, “Torre Fuerte”, entre otras, permanecieron reunidos.

“Solicitemos de manera respetuosa evitar discursos o frases discriminatorias de cualquier tipo acerca del origen del coronavirus que no afecta a la población oficial y verificada que puede superar el éxito de la pandemia actual”, cita el municipio en la misiva firmada no por la presidenta si no por Carlos Enrique López, consejero Jurídico municipal.

Los elementos de Protección Civil les hicieron saber que son los riesgos y las medidas preventivas que deben tomarse ante la situación actual, por lo que recomendarán evitar que sigan reuniéndose para evitar el contagio o proliferación de enfermos con COVID-19.

Es de mencionar que a diferencia de la iglesia evangélica, la iglesia católica no celebró el tradicional Domingo de Ramos.